李亞鵬欠巨債又爆離婚！小19歲妻親回「確實很久沒一起」曝現況

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸藝人李亞鵬2022年再婚小19歲的妻子海哈金喜，近日卻因為許久未同框，而傳出婚變消息。對此，海哈金喜親自出面回應，幽默表示：「確實。」但隨即澄清「確實和李亞鵬很久沒在一起了」，強調是夫妻間基於共識，各自為家庭努力打拚的結果，否認了離婚傳聞，表示兩人只是因為工作關係分開，感情沒有問題。

▲李亞鵬、海哈金喜爆出婚變。（圖／翻攝自李亞鵬、海哈金喜抖音）

海哈金喜在影片中的Q&A環節也透露，夫妻倆因生活壓力選擇搬至小間房子，專注於賺錢還債上，針對網友對夫妻長時間未同框的疑問，海哈金喜坦言兩人確實因工作繁忙而聚少離多，但並不代表婚姻出現裂痕。她解釋近期搬家是為了靠近工作地點，方便從事直播等工作，由於經濟壓力增大，夫妻名下已無自有房產，目前居住於較小的租屋處，自嘲是「無殼蝸牛」。

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▲海哈金喜否認婚變消息。（圖／翻攝自李亞鵬、海哈金喜抖音）

李亞鵬投入商界後，因多次投資失利導致巨額債務纏身，他曾投入文化書院、雪山藝術小鎮等項目，卻未能獲利，甚至斥資5億人民幣（約20億台幣）承包茶山，後續又投資火鍋店和白酒業，均以失敗告終。2023年4月，因負債被法院強制執行，為了償還債務，他積極投入直播帶貨。