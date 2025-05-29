蘇打綠東京開唱倒數先曝喜訊 一出手「空降日本公信榜」還賣到斷貨！
記者蔡琛儀／東京報導
天團蘇打綠將於今（29日）首度踏上傳奇殿堂「日本武道館」，恰逢成團20週年的最後一夜，這場夢幻舞台成為他們最盛大的提前慶生派對，演出前一週即宣布出道專輯復刻日版搶先發行，就一舉空降日本公信榜第15名，成為全榜唯一華語作品，於日韓音樂主場中突圍而出，寫下華語樂團罕見紀錄。
▲蘇打綠今晚將在東京武道館開唱 。（圖／緒風提供）
此外，他們今晚開唱同時，也將同步啟動《二十年一刻 Live BD》與《二十站一刻 Live 2CD》預購，8月12日正式發行，一次收齊台北小巨蛋魔方四季舞台影音全紀錄與20場巡演新歌實錄。除了重現本次巡演最後一次四面台演出，更一首不漏收錄巡演 20 站中各站限定新歌。
預購收藏這組雙實體紀錄，將隨附一本記載團員旅途心聲的《二十年一刻 蘇打綠 Special Issue》，為這趟走過四季、踏遍二十城的旅程，留下一份永續流轉的紀念。
▲▼東京武道館、澀谷Tower Records都可見到蘇打綠身影 。（圖／緒風提供）
這次蘇打綠首次武道館開唱，從武道館外的巨型看板到澀谷街頭的專輯展示。全世界音樂愛好者必訪的聖地Tower Records也盛大迎接蘇打綠的日版專輯，在澀谷店設立專屬展示區、大螢幕循環播放 MV。
團長阿福感動回憶，當年初訪東京就是來這裡朝聖，「沒想到數十年後，自己的專輯也能出現在這裡。」不少網友也特地前往打卡、拍照留念。而專輯更是一度熱賣斷貨，店方還緊急公告補貨。
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