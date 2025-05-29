莎拉潔西卡派克承認　《慾望城市》凱莉跟大人物的關係有毒

▲莎拉潔西卡派克再次演出凱莉，在《慾望城市：華麗下半場》跟著大家一起度過紐約的夏天。（HBO提供）



圖文／鏡週刊

就在《慾望城市：華麗下半場》（And Just Like That...）第3季即將重返HBO之際，女主角莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）終於承認，回顧從《慾望城市》凱莉與大人物的交往，這段關係是有毒的。

當然大家也無法忘記，《慾望城市：華麗下半場》第1季第1集，就讓已經結婚的凱莉與大人物面對生死關頭，然後直接讓大人物領便當，當時許多觀眾都無法接受這樣的安排，因為大家想看到的是「王子與公主從此過著甜蜜的生活」。對於這點，莎拉潔西卡派克某些程度上也能認同，認為讓大人物領便當，對她來說是很煎熬的，無論於公於私都很痛苦，「那不光是單一的故事線，可以說是整個影集的主動脈；這不是說，為了我自己的私心才這樣講，但多年以來這是非常精彩的故事。」

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不過她也承認，面對許多反對聲浪，她也同意網友所說的，凱莉與大人物的交往根本就是一段有毒的關係，「一切都很糟，但一切也都很棒。這是既浪漫，又是一場災難；既充滿毀滅性，但又很健康。」

另外一個讓她無法用二分法判定的，就是凱莉與舊愛艾登的關係，《慾望城市：華麗下半場》第2季再次讓艾登出場救援，可是最後與凱莉的關係依然無法維持下去，對此莎拉潔西卡派克也說，「他們的關係感覺也是完全不受到任何束縛，所以要跟這段劇情說再見時，真的是很難過。」

但總結從影集《慾望城市》到《慾望城市：華麗下半場》，一路上已經過了27年，她說所有演員都覺得很幸運，「我們都很喜歡這些人物，總是充滿感激之情。畢竟我們一起努力工作，也一起歡笑。《慾望城市：華麗下半場》第3季預計於5月30日於HBO播出，並在Max串流平台同步更新。

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