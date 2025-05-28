朴寶劍當氣象主播！　無預警現身電視台「口條流利超專業」

記者劉宜庭／綜合報導

南韓男星朴寶劍為了即將開播的新戲《Good Boy》宣傳，變身為一日氣象主播，26日驚喜出現在南韓新聞台播報天氣，流暢口條和超穩架式，被讚十分專業又帥氣！

▲朴寶劍當一日氣象主播。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）



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朴寶劍於26日播出的JTBC《新聞室》中驚喜亮相，擔任氣象主播，穿著胸前繡有太極旗的國家代表團服登場，親切地問候道：「初夏，一個讓人聯想到新開始的季節。」

在進行天氣預報之前，朴寶劍宣傳新戲即將播出，「我希望能與大家一起分享這個開始，請多多關注與支持。」接著，他平靜地預報了天氣：「明天的天氣感覺會如同期待一部戲劇一樣充滿熱情。首爾的白天氣溫將達到26度，與今天一樣炎熱。之後氣溫也會日漸升高，隨著6月的到來，正式的夏季炎熱將開始。」

▲朴寶劍播報氣象。（圖／翻攝自YouTube／JTBC News）

除了播報氣象，朴寶劍也不忘貼心提醒民眾：「近期天氣將持續日夜溫差較大的狀況，請大家注意健康。」畫面播出後，隨即在韓網掀起極高討論度，不少人留言大讚「太帥了，我都看不到天氣了」、「這是我第一次這麼專注的看氣象預報」、「沒什麼違和感啊」。

▲朴寶劍在《Good Boy》中飾演金牌擊劍國手出身的警察。（圖／翻攝自劇照）