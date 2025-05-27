曾莞婷遇路人認出角色名　當場哭了：原來被肯定是這種感覺

記者王靖淳／綜合報導

女星曾莞婷近年在台劇《影后》中飾演美魔女演員「潘茵茵」，精湛演技圈粉不少觀眾，平時會透過社群分享生活的她，今（27）日在IG發文透露，至今仍有粉絲在遇到她時會提到該角色名，讓她感動地掉下眼淚，「原來演到一部好戲，讓人會記住的角色，被人肯定的演員，是這種感覺。」

▲曾莞婷會在社群分享日常。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）

曾莞婷透露，至今仍有不少人主動上前詢問她：「妳是演《影后》裡那個潘茵茵嗎？」對方還激動表示「我真的很喜歡妳在戲裡的演出。」她坦言對方離開後，自己的眼淚就掉下來了，因為她深刻體會到，原來自己詮釋的角色能打動觀眾的心，是多麼難得的事，「我不知道現在這個角色，對我來說影響還那麼深。」

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曾莞婷坦言，原以為在這個劇集快速汰換的時代，角色的影響力可能只是短暫，觀眾的記憶也會隨之淡去。如今她重新體悟到，演出一部好戲、塑造出一個被記住的角色，是她作為演員的肯定及成就感。她感性表示：「原來演到一部好戲，讓人會記住的角色，被人肯定的演員，是這種感覺。」

▲曾莞婷被觀眾的一句話打動。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155）

面對觀眾的肯定，曾莞婷認為這份感動讓她更加堅定持續增進自己的決心，「我想我只能更努力，做得更好，才能讓這樣的感動延續下去，我不應該在逃避，要更勇敢！只有一直增進自己才能找到更好的自己。」貼文曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言鼓勵她，「妳的努力我有看見」、「妳超棒，繼續挑戰不同角色」、「只要妳演的每個角色我都喜歡。」