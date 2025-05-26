蔡淑臻揭心路歷程！拍戲舊疾復發「身體越來越歪」　吐煎熬：噩夢般的痛苦

記者孟育民／台北報導

鏡電視《誰來演戲》日前找來蔡淑臻暢談心路歷程，主持人劉品言為了讓蔡淑臻重溫《C.S.I.C.鑑識英雄》裡女主角楊茜身手，與她進行了一場空氣槍對決。訪談中，蔡淑臻提到感情上，她覺得自己不是很果斷的人，理性判斷跟實際上作為完全不同，年輕時的她很容易就有男友，而且是一個接一個，隨著生命歷練的累積，如今的她已經可以自己一個人，不是一定要有伴。

▲▼蔡淑臻與劉品言節目中進行了一場空氣槍對決。（圖／鏡電視提供）



蔡淑臻表示一開始當演員時，她接到的角色都是很ㄍㄧㄥ的角色。再加上因為對演員工作環境不熟悉，每次到劇組壓力都超大，只好一直狂喝咖啡，喝到自己晚上睡不著，隔天只能喝更多咖啡，始終處在一個焦慮的狀態。後來拍攝《C.S.I.C.鑑識英雄》沒多久，蔡淑臻就因為腿部肌肉失衡舊疾受傷，當時剛轉當演員的她想的是不能拍戲就完了，為了連戲即使膝蓋、腰已經痛到不行還是要繼續跑，但拍攝時常常跑著跑著就因為肌肉失衡，身體越跑越歪，那段日子對她來說猶如噩夢般的痛苦。

但也是因為拍了《C.S.I.C.鑑識英雄》蔡淑臻才有享受拍戲的感覺，她表示《C.S.I.C.鑑識英雄》導演賴孟傑，讓她自由的創作出心中的女主角楊茜，也讓她從被打擊的痛苦到慢慢建立出演員的自信。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 蔡淑臻曾經歷低潮。（圖／鏡電視提供）

蔡淑臻如今回想過往，覺得腳傷同時帶給她正面和負面的意義，如果沒有那段很低潮跟對未來的迷惘。即使別人眼中她從模特兒轉演員還是處於高光時刻，但對她來說這一切並沒有那麼順利。她也提到要不是當初適逢名模熱，她可能在28歲後就會從模特兒退下轉當化妝師。蔡淑臻說模特兒的自信是來自於背後的不自信，因為模特兒一直處在競爭激烈的環境，相對就會不自信，但還是得把自己撐住，但這樣的撐，放在演員身上剛好相反，因為演員的演出需要的是鬆，「所以我花了很長的時間，才能夠感覺到那個鬆」。

