李佳穎當媽半年鬆口二胎計畫！　親曝「公公喜迎孫」整個人變了

記者黃庠棻／台北報導

近年升格為媽媽的童顏女神李佳穎，一共經歷9次取卵、2次植入，更於孕初期兩度面臨大出血與長達兩個月的安胎住院，歷經了繁複的求子之路，終於在2024年底迎來兒子「又又」的出生，更於個人社群感性發文「媽媽有你，初戀了！」

▲李佳穎鬆口二胎計畫。（圖／DollBao逗寶）

自此，李佳穎「媽媽模式」全開，將生活重心從工作轉向家庭，把九成的時間投入育兒中。即便辛苦但她卻樂在其中「我是一個耐受度200%的媽媽，對我而言，育兒再累，也不比工作累，就算前一晚沒睡好，只要看到孩子的笑容，疲憊就瞬間都治癒了！」

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被問及是否有二胎的打算，李佳穎表示「我跟老公都覺得，我們已經有全世界最棒的小孩了！所以目前沒有生二胎的打算。」從哄睡、陪玩到觀察寶寶的翻身與學爬，李佳穎親力親為參與又又的每個成長階段，也因此對育兒用品的選擇更是嚴格把關，而陪伴她走過育嬰生活的重要幫手，就是逗寶gunite落地式沙發嬰兒陪睡床。

▲李佳穎鬆口二胎計畫。（圖／DollBao逗寶）

成為媽媽後的每一天，對李佳穎而言都是全新的學習。早在兒子又又出生前，她便開始準備各種育兒知識，從餵食、作息到陪伴，每個細節都不馬虎。其中她最重視的就是寶寶睡眠，她笑道「一開始看了超多專家與媽媽分享，也設定很多睡眠儀式，但後來發現，真的要等孩子出生、一起生活，才能找到最適合彼此的方式。」

▲李佳穎鬆口二胎計畫。（圖／DollBao逗寶）

即便每天都與又又朝夕相處，李佳穎仍感嘆「孩子真的長得很快！」從每天、每週、到每個月都都有非常明顯的成長跟變化，尤其進入6個月後，又又的情緒表達越來越豐富，為全家人帶來截然不同的氣氛與活力。這樣的轉變，也讓李佳穎對家人的情感有了新的體會。

▲李佳穎鬆口二胎計畫。（圖／DollBao逗寶）

對此，李佳穎分享「因為我爸跟公公原本都是比較沉默、嚴肅的長輩，沒想到升格當阿公後，竟然『返老還童』，除了會童言童語跟又又說話，也常陪著他在陪睡床上玩得不亦樂乎，那個畫面真的很可愛！現在他們退休，生活節奏慢下來，有了又又的陪伴，不只家裡變得熱鬧，更能感受到他們打從內心的快樂，我現在最期待又又第一個會叫的人是『阿公』，他們聽到一定會非常開心！」