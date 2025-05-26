BLACKPINK時隔2年確定推新歌！　梁鉉錫宣布新女團是4人組

記者張筱涵／綜合報導

YG娛樂於26日凌晨透過官方YouTube頻道公開一支影片，由總製作人梁鉉錫親自說明旗下藝人包括BLACKPINK、BABYMONSTER、TREASURE等人的最新動向。BLACKPINK睽違多時即將回歸，而BABYMONSTER與TREASURE也排定了發片與巡演計畫，讓粉絲驚喜連連。

▲BLACKPINK上一張專輯是2022年的《BORN PINK》。（圖／翻攝自Instagram／blackpinkofficial）



梁鉉錫表示：「BLACKPINK真的很久違地要再次站到粉絲面前了，雖然目前尚未確定具體日期，但BLACKPINK的新歌消息應該很快就能向大家公布。」此番發言間接證實BLACKPINK將於2025年內推出新作，令全球BLINK（粉絲名）熱血沸騰。

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此外，人氣急升的新人女團BABYMONSTER則將於7月1日推出全新單曲〈Hot Sauce〉，梁鉉錫形容這首歌「簡單、輕快、有趣且中毒性強」，是一首為夏天量身打造的快樂禮物曲。緊接著，她們也將於10月1日發行收錄4首歌曲的迷你專輯，持續鞏固團體定位。

TREASURE方面則預定9月1日帶來新迷你專輯，並從10月起啟動全新一輪世界巡迴演唱會。梁鉉錫透露，他近期與團員們對話中也提到：「我們談到希望一年能固定推出兩張迷你或正規專輯，努力持續活動下去。」

針對YG未來新團規劃，梁鉉錫透露，目前公司內部已有2組男團培訓中，分別為平均18歲的A組與15至16歲的B組。他坦言：「由於BABYMONSTER才出道一年，依序推出男團是比較合理的方向。目標是在明年讓其中一組正式出道，目前正密切觀察與分析。」

同時，梁鉉錫也提及新女團已確定4名成員，不久後將公開練習過程，並計畫於明年依序為她們推出個人單曲。

面對外界對YG「專輯發行過慢」的長年批評，梁鉉錫也正面回應：「為了改善這個問題，我們已大幅更換了YG內部系統。」他補充，公司也計畫從下半年起，在新系統基礎上展開新一輪活動，並持續擴充IP資源，讓藝人活動更具多樣性與穩定性。