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「棒棒堂」小煜首度出面回應團體閃兵　「我們在吃什麼藥大家不會知道」

記者葉文正／台北報導

「棒棒堂」成員威廉被當局逮到閃兵，目前等待司法判決中，而六棒當中的成員小煜（楊奇煜）今天出席HOKA活動時被問到團員威廉涉及閃兵，而小煜自己則是僵直性脊椎炎免疫，他也表示：「節目跟演唱會等若沒了不會覺得可惜，畢竟我們本來就有各自工作，威廉現在就是靜待司法判決！」

▲楊奇煜出席HOKA大巨蛋門市開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊奇煜出席HOKA開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

小煜除了僵直性脊椎炎的宿疾外，半月板與韌帶都曾在《全明星運動會》時受到重創，他也提到：「現在只要天氣不好，或者累的時候，有可能會站不起來，今天狀況還可以，所以我才能跟孩子們一起進行跑步的運動。」

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▲楊奇煜出席HOKA大巨蛋門市開幕活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊奇煜膝蓋傷勢仍未完全痊癒。（圖／記者林敬旻攝）

小煜也說，藝人每個人有自己的身體狀況，吃藥復健什麼的，大家不會知道，藝人也不會把痛苦分享給大家，在眾人面前都是光鮮亮麗的一面。

▲▼快訊／拍戲到一半被帶回　威廉抵達新北刑大。（圖／記者黃彥傑攝）

▲拍戲到一半被帶回，威廉因閃兵被帶到新北刑大。（圖／記者黃彥傑攝）

被問到閃兵被逮的威廉，小煜則說：「他現在就是等待司法調查，才知道後續，合體剛開始也是威廉湊起來，節目存廢，就等TVBS決定，沒有什麼可惜不可惜，在此之前，大家就有各自工作，合體也不是一定要賺錢，是要圓年輕時候的夢，如今記憶都回來了，至於六人的專輯還沒開始，只在挑歌，所以也沒有說受不受影響。」

▲▼威廉。（圖／資料照）

▲威廉(右)。（圖／資料照）

至於其他四棒的兵役情況，小煜則要記者去問他們個人。至於他自己的舊疾僵直性脊椎炎，他說越動狀況會越好，跑久了常常會有腰痠會痛，這個病永不會好，只能做藥物治療。」

而他與陳大天合作舞台劇《三個傻瓜》，但陳大天也因為閃兵被抓失去演出機會，小煜則說：「我也覺得可惜，大天很優秀，他表現也很好，在每個橋段都有亮點，劇團也是百般不願意才把他換掉。」

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