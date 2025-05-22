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國光女神罹卵巢癌「被誤會過世」　收一路好走傻眼：我還活著欸！

記者王靖淳／綜合報導

「國光女神」林茉晶最近透過社群分享過去半年消失的真相，坦言自己因罹患卵巢癌，一共接受6次療程，期間把頭髮剃光，且還一度暴肥20公斤。消息曝光後立刻掀起討論，不過卻有網友誤會林茉晶過世，並在貼文底下留言祝她一路好走，讓她嚇得趕緊澄清自己還活著。

▲▼林茉晶。（圖／翻攝自Instagram／lin.mo.jing）

▲林茉晶有「國光女神」封號。（圖／翻攝自Instagram／lin.mo.jing）

林茉晶透露，去年底在追蹤巧克力囊腫時，意外發現腫瘤急速變大，經過檢查後，醫生指出腫瘤介於良性與惡性之間。她隨即在同年12月20日動刀，開腹長達13公分取出腫瘤，最終確診為卵巢癌一期。手術後，她開始為期半年的化療，共接受6次療程，身心承受極大考驗，「每次住院化療，都要忍受非常不舒服的副作用，噁心、想吐、全身痠軟無力等等。」林茉晶坦言第一次療程後兩週，頭髮大量掉落，讓她下定決心到髮廊剃光頭。

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▲▼林茉晶。（圖／翻攝自Instagram／lin.mo.jing）

▲林茉晶公開網友留言內容。（圖／翻攝自Instagram／lin.mo.jing）

如今走出化療陰霾，林茉晶笑曝自己「胖了快20公斤」，並將這段歷程形容為人生重大轉折，宣告即將重新出發，「我真的不想再經歷一次手術或是化療，真的好痛苦。現在的我，要努力減肥，重新出發～未來還是要開開心心地工作！」貼文曝光後，湧入大批網友留言替她打氣，不過卻有人誤會她已離世，寫下「一路好走」的留言。為此，林茉晶將該網友的留言截圖後轉發到IG限動，嚇壞表示：「哈囉？我還活著欸。」

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