檀健次一人分飾二角…白髮造型圈粉！　戴面具「拍到滿臉長痱子」

記者黃庠棻／台北報導

緯來戲劇43頻道正熱播楊紫、張晚意、鄧為、檀漸次主演的《長相思》，劇中檀健次一人分飾二角，是心懷懸念的軍師「相柳」也是自由奔放的「防風邶」，深情角色讓他人氣大幅攀升，白髮造型也被誇說超級好看。

▲檀健次在拍攝《長相思》，因長期戴面具造成臉部長痱子。（圖／緯來戲劇台提供）

檀健次表示「很感謝相柳這個角色讓我演了他」；不過劇中的相柳常戴面具出場，他坦言當時拍戲很熱，面具摘下來妝都花了，還長起了痱子。《長相思》週一至五晚間十時至十二點在緯來戲劇43頻道播出。



在《長相思》中，檀健次飾演的相柳是個九命怪妖，發現楊紫飾演的小夭（玟小六）有特殊靈力，常把她抓來「吸血」療傷，小夭也常研發毒藥想毒倒他，兩人情感日漸深厚，相柳甚至還答應小夭把情蠱引到他身上，與她同生同死，在小夭命在旦夕時也甘願捨身救她。

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▲檀健次在拍攝《長相思》，因長期戴面具造成臉部長痱子。（圖／緯來戲劇台提供）

對此，檀健次透露相柳是劇中最沒有私心的一個，不管是鄧為演的塗山璟、張晚意演的瑲玹，他們對小夭都有私心；相柳看似用了很多招數去整小夭，但他其實是最無私的，把小夭擺在心中第一位。

回想拍攝時，檀健次說那是橫店最熱的時候，他演的「相柳」戴著一塊像是冰做的面具，一戴就是一整天，加倍的熱與悶，他還得常把面具拿下來讓皮膚透透氣，一拿下來，妝都花了，甚至還長出痱子來。檀健次說，最心疼相柳窮，劇中的他是個窮將軍，壓根就沒錢，想要什麼只好威脅玟小六才能拿到。

▲檀健次在拍攝《長相思》，因長期戴面具造成臉部長痱子。（圖／緯來戲劇台提供）



此外，檀健次認為演小說裡的人物其實還滿有挑戰的，還沒拍的時候，觀眾就有既定印象，演員怎麼演都感覺不對，如果小說可以留空間讓觀眾想像，演員就要把那個想像空間表達出來，所以他把對「相柳」的理解演出來，也很高興觀眾會喜歡。

▲檀健次在拍攝《長相思》，因長期戴面具造成臉部長痱子。（圖／緯來戲劇台提供）

最後，檀健次坦言角色和演員是相輔相成的，他扮演了角色，但角色也在無形中塑造了他，所以沒有任何角色是小角色，只要認真飾演好每場戲，就能收到角色的反饋。