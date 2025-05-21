ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

檀健次一人分飾二角…白髮造型圈粉！　戴面具「拍到滿臉長痱子」

記者黃庠棻／台北報導

緯來戲劇43頻道正熱播楊紫、張晚意、鄧為、檀漸次主演的《長相思》，劇中檀健次一人分飾二角，是心懷懸念的軍師「相柳」也是自由奔放的「防風邶」，深情角色讓他人氣大幅攀升，白髮造型也被誇說超級好看。

▲檀健次在拍攝《長相思》，因長期戴面具造成臉部長痱子。（圖／緯來戲劇台提供）

▲檀健次在拍攝《長相思》，因長期戴面具造成臉部長痱子。（圖／緯來戲劇台提供）

檀健次表示「很感謝相柳這個角色讓我演了他」；不過劇中的相柳常戴面具出場，他坦言當時拍戲很熱，面具摘下來妝都花了，還長起了痱子。《長相思》週一至五晚間十時至十二點在緯來戲劇43頻道播出。

在《長相思》中，檀健次飾演的相柳是個九命怪妖，發現楊紫飾演的小夭（玟小六）有特殊靈力，常把她抓來「吸血」療傷，小夭也常研發毒藥想毒倒他，兩人情感日漸深厚，相柳甚至還答應小夭把情蠱引到他身上，與她同生同死，在小夭命在旦夕時也甘願捨身救她。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲檀健次在拍攝《長相思》，因長期戴面具造成臉部長痱子。（圖／緯來戲劇台提供）

▲檀健次在拍攝《長相思》，因長期戴面具造成臉部長痱子。（圖／緯來戲劇台提供）

對此，檀健次透露相柳是劇中最沒有私心的一個，不管是鄧為演的塗山璟、張晚意演的瑲玹，他們對小夭都有私心；相柳看似用了很多招數去整小夭，但他其實是最無私的，把小夭擺在心中第一位。

回想拍攝時，檀健次說那是橫店最熱的時候，他演的「相柳」戴著一塊像是冰做的面具，一戴就是一整天，加倍的熱與悶，他還得常把面具拿下來讓皮膚透透氣，一拿下來，妝都花了，甚至還長出痱子來。檀健次說，最心疼相柳窮，劇中的他是個窮將軍，壓根就沒錢，想要什麼只好威脅玟小六才能拿到。

▲檀健次在拍攝《長相思》，因長期戴面具造成臉部長痱子。（圖／緯來戲劇台提供）

▲檀健次在拍攝《長相思》，因長期戴面具造成臉部長痱子。（圖／緯來戲劇台提供）

此外，檀健次認為演小說裡的人物其實還滿有挑戰的，還沒拍的時候，觀眾就有既定印象，演員怎麼演都感覺不對，如果小說可以留空間讓觀眾想像，演員就要把那個想像空間表達出來，所以他把對「相柳」的理解演出來，也很高興觀眾會喜歡。

▲檀健次在拍攝《長相思》，因長期戴面具造成臉部長痱子。（圖／緯來戲劇台提供）

▲檀健次在拍攝《長相思》，因長期戴面具造成臉部長痱子。（圖／緯來戲劇台提供）

最後，檀健次坦言角色和演員是相輔相成的，他扮演了角色，但角色也在無形中塑造了他，所以沒有任何角色是小角色，只要認真飾演好每場戲，就能收到角色的反饋。

分享給朋友：

追蹤我們：

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

推薦閱讀

家寧「有很多Andy不忠證據」！網紅閨蜜淚揭分手內幕：她原諒好幾次

家寧「有很多Andy不忠證據」！網紅閨蜜淚揭分手內幕：她原諒好幾次

劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」　爆料衝熱搜…夫妻2態度曝

劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」　爆料衝熱搜…夫妻2態度曝

Andy核彈級爆料撈破800萬！　友人嘆：把家寧毀了…雙劈疑雲有詭

Andy核彈級爆料撈破800萬！　友人嘆：把家寧毀了…雙劈疑雲有詭

快訊／51歲大陸女星朱媛媛逝世！低調抗癌5年…新劇剛殺青竟成遺作

快訊／51歲大陸女星朱媛媛逝世！低調抗癌5年…新劇剛殺青竟成遺作

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！共同友人怒揭Andy本性：分手後玩翻了

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！共同友人怒揭Andy本性：分手後玩翻了

汪小菲再婚挨轟沒愛！信義區「撲克臉陪買香奶奶」畫面洩真相

汪小菲再婚挨轟沒愛！信義區「撲克臉陪買香奶奶」畫面洩真相

Andy經紀人首回應黑料！　新歡被指狠角色「一手操控毀滅式爆料」

Andy經紀人首回應黑料！　新歡被指狠角色「一手操控毀滅式爆料」

棒棒堂慘了！威廉逃兵6棒遭放生　《哪裡怕》第二季、演唱會全喊卡

棒棒堂慘了！威廉逃兵6棒遭放生　《哪裡怕》第二季、演唱會全喊卡

S媽私訊Mandy對話遭外流！開撕汪小菲「欠錢不還」　霸佔豪宅車位內幕曝

S媽私訊Mandy對話遭外流！開撕汪小菲「欠錢不還」　霸佔豪宅車位內幕曝

三峽案發現場被拍「台女星一身黑悼念」！超商買祭品：心痛到難以平復

三峽案發現場被拍「台女星一身黑悼念」！超商買祭品：心痛到難以平復

陳奕迅20歲愛女確定出道！　經紀公司證實：康堤已加入華納大家庭

陳奕迅20歲愛女確定出道！　經紀公司證實：康堤已加入華納大家庭

金賽綸18歲交往對象「是年長偶像」！　他曝爆料原因：別肉搜

金賽綸18歲交往對象「是年長偶像」！　他曝爆料原因：別肉搜

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

家寧「有很多Andy不忠證據」！網紅閨蜜淚揭分手內幕：她原諒好幾次

劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」　爆料衝熱搜…夫妻2態度曝

Andy核彈級爆料撈破800萬！　友人嘆：把家寧毀了…雙劈疑雲有詭

快訊／51歲大陸女星朱媛媛逝世！低調抗癌5年…新劇剛殺青竟成遺作

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！共同友人怒揭Andy本性：分手後玩翻了

汪小菲再婚挨轟沒愛！信義區「撲克臉陪買香奶奶」畫面洩真相

Andy經紀人首回應黑料！　新歡被指狠角色「一手操控毀滅式爆料」

棒棒堂慘了！威廉逃兵6棒遭放生　《哪裡怕》第二季、演唱會全喊卡

S媽私訊Mandy對話遭外流！開撕汪小菲「欠錢不還」　霸佔豪宅車位內幕曝

三峽案發現場被拍「台女星一身黑悼念」！超商買祭品：心痛到難以平復

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

楊紫, 張晚意, 鄧為, 檀漸次, 長相思

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 檀健次一人分飾二角…白髮造型圈粉！　戴面具「拍到滿臉長痱子」
  2. 李銘順嘆一生買不起遊艇！　李銘忠見「驚人畫面」：像末日電影裡海嘯來襲
  3. NewJeans擴編「13人律師團」對抗ADOR！　雙方頂級開戰…訴訟費天價
  4. 賈靜雯又被修杰楷一秒惹怒！　「50萬YouTuber救火」她私訊遭無視
  5. 直擊／千年一遇神乳來了！J級20歲女優「坐上Joeman特斯拉」　本人解答關係
  6. 啦啦女神朱朱迎雙喜！　「結婚＋懷孕」樂曬超音波：幹大事了
  7. 彌補6年前《楚喬傳》遺憾！趙麗穎即興「跳水抓髮救人」林更新崩潰
  8. 獨家／Andy「攜6保鑣同行」首公開活動舉動惹議！　經紀人回應了
  9. 串流收視週榜／復仇陸劇《藏海傳》開播即冠軍！　5強作觀眾開追
  10. 獨家／Andy大翻轉「背後有高人指點」真相曝！驚人業配價碼超越元老級YTR

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366