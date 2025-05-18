陳大天閃兵25萬交保「工作遭換角」　未婚妻飛離台灣…近況曝光！

記者黃庠棻／台北報導

近日演藝圈「閃兵集團」成為新聞焦點，檢警擴大追查發現還有多名知名藝人涉案，包括「小蝦」陳大天、大根、陳零九等人。其中，陳大天在家遭到逮補，當時未婚妻劉樸也目睹了被上銬的全程，當天女方臨時取消活動出席還關閉了社群帳號，這幾天她悄悄開啟帳號，透露已經飛離台灣的近況。

▲陳大天捲入閃兵風波，鞠躬道歉。（圖／記者邱中岳攝，下同）

陳大天因為閃兵接受調查後，劉樸在第一時間透過經紀公司發聲「檢警突然到家裡搜索，帶走陳大天後，我緊急電話詢問未婚夫經紀人，才知道發生什麼事」，同時也透露自己即將出發加拿大留學一個月的消息，但因為陳大天的事情心情大受影響。

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▲陳大天已向劉樸求婚。（圖／翻攝自陳大天Instagram）

而陳大天陷入閃兵風波，在當天就以25萬元交保，當時他說道「此事與太太無關」，希望輿論不要波及到劉樸；劉樸在未婚夫交保後，如期飛往加拿大留學，先前關閉的社群也開啟，大方曬出寄宿家庭、當地飲食的照片，說道「遊學探險開始，長途飛行之後感受到濃濃的時差」，更透露抵達加拿大的第一餐竟是吃「四川冒菜」。

▲陳大天未婚妻劉樸飛離台灣，抵達加拿大遊學。（圖／翻攝自劉樸Instagram）

此外，陳大天因陷入閃兵風波，遭到劇團換角，他主演的舞台劇《三個傻瓜》近日到台南巡演，遭到主辦單位換角，果陀劇團也發出聲明宣布取消陳大天後續場次的演出「我們深感遺憾，並向所有觀眾及支持者表達歉意。」

▲陳大天主演舞台劇《三個傻瓜》遭換角。（圖／記者李毓康攝）