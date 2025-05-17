《折腰》原著情色尺度超大！劇版還原「下藥名場面」劉宇寧腹肌全看光

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《折腰》是由宋祖兒、劉宇寧主演的古裝劇，因女主角一度涉逃漏稅疑雲，延遲兩年正式開播。而該劇之所以未播先轟動，一部分原因是原著小說內容有大篇幅情色場面，如何改編成真人劇集引發外界好奇，最新一集更還原原作「下藥」橋段，引發熱烈討論。

▲《折腰》改編自晉江文學城的超人氣小說，描述亂世梟雄與仇家女兒的先婚後愛。（圖／翻攝自微博）

***有劇情雷請斟酌閱讀***

***有劇情雷請斟酌閱讀***

***有劇情雷請斟酌閱讀***

[廣告]請繼續往下閱讀...

《折腰》改編自「晉江文學城」作者蓬萊客的同名小說，原作以重生、穿越、替嫁、架空歷史為題材，描述群雄割據的時代，穿越重生的女主角「小喬」為了避免胞姊「大喬」的婚姻悲劇，決定代替姊姊嫁給仇家家主「魏劭」，展開一段先婚後愛的故事。而原作故事中，男女主角擁有家族血海深仇，為了化解仇恨而政治聯姻，小說男主角人設是梟雄，身材高大、驍勇善戰，原本恨及仇家女兒嫁進門，卻一步步淪陷於妻子的嬌柔，最終為其「折腰」。原作小說最初在2016年開始連載，且男女主角婚後有大尺度的激情橋段，篇幅占比非常大，被原作粉絲笑稱「先do後愛」，更被陸網形容「原作是小黃文」，隨著網路時代、社會觀感轉變，小說受到尺度限制只有「精校版（刪減版）」，陸網則私下瘋傳「未刪減版」內容。

▲《折腰》原著尺度非常大，夫妻激情戲篇幅多，陸網私下瘋傳「未刪減版」。（圖／翻攝自微博）

而《折腰》被翻拍真人劇集，由宋祖兒飾演焉州家主孫女「小喬」，身高189公分的劉宇寧飾演巍國家主「魏劭」，被視為選角極為符合小說原著，加上編劇是《傳聞中的陳芊芊》的南鎮、導演是《贅婿》鄧科，可說是幕前幕後都是最強陣容。

劇版《折腰》在戰火場面告一段落後，開始上演先婚後愛的過程。原著中非常關鍵的「王母仙藥」，描述魏劭遭下藥，意亂情迷難以克制，狼狽找上妻子「幫幫他」，也是男主角迷戀妻子的開始。劇組搶先釋出數秒畫面，魏劭混亂之下強行緊抱小喬，正式播出版這段還是被刪減，不過播了魏劭強行橫抱起小喬至床上欲強吻，但是反被妻子打巴掌，為逼自己清醒泡浴桶，放入大量冰塊要解除藥性。

▲劇版《折腰》還原原著「王母仙藥」名場面，魏劭遭下藥，意亂情迷強行抓住嬌妻小喬。（圖／翻攝自微博）

▲劇版實際播出時刪掉強行擁抱，但是播了抱起小喬往床上欲強吻的畫面。（圖／翻攝自微博）

真人劇版無法百分百還原小說的18禁場面，但是「強抱小喬入懷」的畫面也沒有播出，部分網友忍不住批評「還是太含蓄了」、「怎麼把我王母仙藥刪減成這樣了」、「這麼好的畫面就刪了」、「被刪減的當番外給我放出來」、「世紀名畫就這麼剪了」、「確實沒有看到抱抱」。另一派則認為，大陸劇集尺度原本就受限，且男主角劉宇寧鮮少拍裸露戲，這次拍攝浴桶泡冰水，起身時以俯瞰角度拍攝，六宮格腹肌線條全露，被粉絲狂讚「腹肌腹肌！也是過上好日子啦」、「反覆觀看」、「好性感」、「導演配享太廟」。

▲《折腰》以俯瞰視角拍出劉宇寧泡冰水起身時的腹肌。（圖／翻攝自微博）