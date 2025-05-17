台灣6部強片攻四川雅安　破億票房《角頭》王陽明、張懷秋現身兩岸電影展

記者蕭采薇／台北報導

即將在本月登場，邀請到易祥千璽來台的「第16屆兩岸電影展」，也將於6月6日至6月11日，帶著6部台灣電影前進四川雅安。包括了獲得金馬8項提名肯定的《小雁與吳愛麗》、寫下台灣破億票房紀錄的江湖電影《角頭－大橋頭》等，王陽明、張懷秋一起到雅安推廣台灣電影獨特的人文魅力。

▲《角頭－大橋頭》劇照。（圖／兩岸電影展提供）

即將到雅安參展的電影，還包括獲得「優良電影劇本」特優獎的青春電影《夜校女生》、再次挑戰iphone特殊攝製模式的奇幻愛情電影《愛的噩夢》、以台灣桌球為靈感的熱血成長故事《乒乓男孩》以及曾寶儀與導演林明謙長達四年以鏡頭記錄癌症病友生命故事的紀錄電影《交換禮物》等。

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▲《愛的噩夢》劇照。（圖／兩岸電影展提供）

屆時《小雁與吳愛麗》將作為兩岸電影展於四川雅安的開幕電影，憑藉此片入圍金馬最佳女主角的夏于喬也將與導演林書宇一同出席雅安的影展活動，此外同時有《愛的噩夢》、《夜校女生》兩部作品一起參展的項婕如，將與《角頭－大橋頭》雙帥王陽明、張懷秋，一同現身雅安。

▲《夜校女生》劇照。（圖／兩岸電影展提供）

兩岸電影展自已故導演李行創辦以來，一直致力於搭建兩岸影人交流的角色。今年參展的六部台灣電影涵蓋劇情、動作、青春、愛情與人文紀錄等多種題材，展現台灣電影多元性與獨有的人文視角。

▲《乒乓男孩》劇照。（圖／兩岸電影展提供）



兩岸電影交流委員會主任委員朱延平，回顧這16屆以來，截至去年已經帶了94部的台灣電影去大陸放映，加上今年的6部恰恰正好是100部，「100聽起來不多，但是想想有100部的台灣電影透過我們兩岸電影展介紹給大陸的觀眾，更不用說建立起多少兩岸電影人的合作與交流，讓大陸影迷更加了解我們台灣電影，這是一個很有意義的事情，像去年台灣電影在大陸商業放映了9部電影，累計的票房就高達新台幣34億元，這其中有好幾部都曾經參加過兩岸電影展呢！」

▲《小雁與吳愛麗》劇照。（圖／兩岸電影展提供）