《全明星》男星自爆1隱疾免當兵　嘆無法根治：只能共存

記者王靖淳／綜合報導

藝人王大陸砸百萬找閃兵集團，檢警擴大追查後發現多名藝人涉案，包含威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天、黃博石、陳信維、陳向熙。消息曝光後引發外界討論及關注，為此，曾參加過節目《全明星運動會》的彭尊，最近也透過Threads發文，分享自己免當兵的關鍵原因。

▲彭尊曾參加過《全明星運動會》。（圖／翻攝自Instagram／ryderfor3）

彭尊透露，自己罹患僵直性脊椎炎多年，因「單側薦腸關節發炎達第二級以上」獲得免役資格，不過在發病之前，他一直靠籃球升學，雖然動作有些僵硬，但運動表現並未受到太大影響。他也提到，大學開始病情惡化，尤其在天氣變化劇烈時更明顯，甚至下床都要沿著床慢慢翻身，直到看到天王周杰倫分享自身病況的新聞後，才發現自己與對方遇到相同的問題，「最終找到了風濕免疫科開始每天吃藥，而這個疾病無法根治，只能想辦法共存。」

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▲彭尊公開不用當兵的原因。（圖／翻攝自Threads／ryderfor3）

儘管身體狀況受限，彭尊仍努力與僵直性脊椎炎共處，不但參加過《全明星運動會》，還挑戰全程馬拉松、持續健身及打籃球。他強調，僵直性脊椎炎雖痛苦，但運動反而是重要療法，否則脊椎可能節節骨化、骨橋形成，最後僵硬到沒辦法站直。彭尊更透露，自己至今仍三不五時會復發，所以睡覺每小時必須換姿勢、用餐的椅子也必須選有靠背的，否則背會痛到食不下嚥，久站或久坐也會造成他極大不適。