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曹西平憶當兵「經驗用錢買不到」　談閃兵勸忍耐：沒有什麼好怕的

記者王靖淳／綜合報導

藝人王大陸砸百萬找閃兵集團，檢警擴大追查後發現多名藝人涉案，包含威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天、黃博石、陳信維、陳向熙。消息曝光後引發外界討論及關注，資深藝人曹西平也在臉書發文分享對此事的看法。

▲▼曹西平。（圖／翻攝自Facebook／曹西平直播同樂會）

▲曹西平。（圖／翻攝自Facebook／曹西平直播同樂會）

曹西平透露以前兵役長達兩至三年，許多同袍抽中「金馬獎」（金門與馬祖），讓不少人感到害怕。他回憶服役於藝工隊時在嘉義接受新兵訓練，受訓結業之後開始分派下部隊，去了一個需通過考試的單位。他強調，當兵時學了很多舞台技能，包含化妝、髮型設計、舞蹈訓練，甚至連市場採買都包辦。

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在藝工隊服役期間，曹西平表示自己參與無數演出，足跡遍及金門、馬祖、澎湖，甚至遠赴南沙群島。為此他坦言這些在軍中累積的舞台經驗，替他日後的演藝生涯奠定基礎。首次登上綜藝節目《綜藝一百》時，他的歌舞表演不只觀眾驚艷，還紛紛好奇問他是否新人，他甚至在節目播出後的隔天火速爆紅。

▲▼曹西平。（圖／翻攝自Facebook／曹西平直播同樂會）

▲曹西平發文談閃兵。（圖／翻攝自Facebook／曹西平直播同樂會）

曹西平也提到，當年與他一同當兵的人，如今多數已成為演藝圈當紅藝人，他認為，當兵的過程雖然辛苦，但獲得的舞台經驗及人生歷練，是無法用金錢來衡量的，他鼓勵年輕人面對挑戰時要學會忍耐，「一句話忍耐就對了，沒有什麼好害怕的。」

【曹西平臉書全文】

我要謝謝我在當兵的日子
我學到很多
以前四哥的年代都是兩年跟三年的兵役
很多人都抽到金馬獎
（金門跟馬祖）
大家都很害怕抽到
先到新兵訓練中心兩個月
中間的苦就不必說了
（忍耐）
在嘉義受訓
受訓結業之後開始分派下部隊
學習適應不同單位不同的環境
有些技能還需要考試通過才可以去
我去的單位就是要考試的單位
接下來的日子我就在這裡度過直到我退伍為止
每天起床訓練拉筋跟發音還有舞蹈老師的舞台訓練
還有幕後搬運道具的學習
什麼都要學
化妝梳頭髮全部都要學
還有輪流市場買菜
超買了自行負責
每天都在演出到各個單位去表演
過年除夕也不例外
金門馬祖澎湖每個離島都去表演
最遠還到了南沙哇這裡我真的不會忘記
暈船的我吃盡苦頭吐了再吐
上岸就是表演
還要幫忙搬運行李跟道具
很多事情要做的
不是你們外界講的涼缺
精神的壓抑才是可怕
說出來你們還真的不敢相信
心中只有一個念頭學習舞台經驗
還有學習忍耐與人之間的相處
真的非常不容易
幾萬場的演出都是現場的
什麼舞蹈都要會跳不會的都要變成會
非常辛苦常常受傷扭到摔傷太多傷痕了
所有的辛苦都要忍耐因為你在當兵不是在開玩笑的
合理不合理都是在磨練
訓練大家服從的個性
所有的辛苦都要吞下去
沒有什麼好抱怨的
藝工隊的日子我很充實跑了所有的單位跟鄉鎮
此生難忘
這些舞台經驗是用錢買不到的
雖然辛苦卻學到了很多
社會上都學不到的
當我第一次站上小燕姐的當紅節目綜藝一百舞台上歌舞表演
我的歌舞表演每個人都在問他是新人嗎？
怎麼舞台經驗這麼豐富完全不怕生
電視播出之後隔天我就爆紅了
走出去大家都認識我了
（演唱野性的青春的曹西平）
沒有當兵我就沒有這個舞台經驗
沒有當兵我就不會學習到忍耐再忍耐的個性
跟四哥一起當兵的人現在都在線上
都是當紅的藝人都可以叫出名字的藝人
還不是小咖的藝人
這些人跟四哥一樣都一起當兵
一起受訓
一起熬過來的藝人
不信你們可以去問問他們
如何熬過來當兵的那段日子
還真的不簡單
中間的苦只有當事人知道而已
當兵有太多太多事情可以說的
永遠都說不完
換成現在的年代哈哈哈
我看要驚天動地了頭條新聞了
一句話忍耐就對了
沒有什麼好害怕的
#四年級生的四哥
#熬過去就是你的

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曹西平, 當兵, 閃兵

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