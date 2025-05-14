金曲36／超狂！林美秀首發片就叩關歌后　當場嚇哭：想都不敢想

▲林美秀首度角逐台語歌后寶座。（圖／資料照，記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

第36屆金曲獎將於6月28日在台北小巨蛋盛大登場，今（14日）公布入圍名單，本屆由資深音樂人丁曉雯擔任評審團主席，最佳台語女歌手獎由蔡秋鳳、林美秀、王彙筑、李竺芯、詹雅雯角逐獎項，深耕在戲劇圈多年的林美秀，去年首度跨界歌手發行個人首張專輯，就一舉入圍台語歌后，她得知喜訊當下也直接嚇哭。

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▲蔡秋鳳再度入圍。（圖／蔡秋鳳提供）



對於林美秀入圍台語歌后，所屬經紀公司繁星浩月代為回應林美秀透露得知當下都嚇哭了，「心裡一直在想說，天哪，歌手們都好厲害，她怎麼可能有機會可以一起入圍，但如果有機會，她覺得新人獎就已經很開心了，要入圍女歌手真的很難！完全想都不敢想，所以一聽到入圍最佳台語女歌手獎，都嚇呆了，真的非常謝謝也很開心，入圍就是肯定。」

林美秀更表示：「要感謝的人很多，謝謝評審，也謝謝這次有參與Lady Pum Pum專輯的夥伴們，讓她更有動力繼續用演戲的情感帶入音樂去唱歌給大家聽，真的非常謝謝大家！」

而蔡秋鳳這次是第3度角逐台語歌后寶座，她開心表示：「感謝評審的肯定，好開心，每張專輯都是一次的自我挑戰，在歌唱的路上，我會始終如一的繼續努力打拼！」

王彙筑則開心表示：「謝謝金曲獎的鼓勵！《滴滴答答》能被肯定，就像是這一路走來的故事，結成了一顆酸酸甜甜的果實。And，入圍作曲人真的非常開心！謝謝一起完成《滴滴答答》的每一位夥伴們，真心感謝著一切的陪伴和共同努力，你們讓我覺得自己其實沒有那麼強大但又其實很強大。謝謝我的爸爸媽媽、家人們給我的養分，謝謝粉絲聽眾的不離不棄！」最後表示：「我還一直在創作的路上，能用音樂紀錄生命的變化，真是太好了！」