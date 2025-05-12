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蔡允潔情緒失控「動手打小孩」　聽女兒喊1句話心碎哭了：教育好難

記者蔡宜芳／綜合報導

女星蔡允潔（蔡小潔）在2022年宣布結婚，同年生下女兒小福星，今年1月又驚喜宣布懷上第二胎。她12日透露自己情緒失控打了女兒，結果愛女沒哭，反而是自己心碎地哭了，直嘆「教育真難」。

外送用▲▼蔡允潔情緒失控「動手打小孩」聽女兒喊1句話心碎哭了。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔（蔡小潔））

▲蔡允潔在2022年生下女兒。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔（蔡小潔））

蔡允潔表示，她一直告誡自己要以耐心和講道理的方式教養孩子，但這次卻因身心疲憊而失控。蔡允潔提到，女兒當天從早上起床後就開始耍任性，不吃飯、吵著要吃冰，「哄了快兩個小時還不睡覺，不斷的玩塞進床縫，再叫我把他拉出來的遊戲，我也一直跟他說，你是故意的媽媽不會理你喔～（一直重複一直重複）。」

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蔡允潔說，就在讓女兒到床上躺好的剎那，自己突然覺得很疲憊，加上因胃痛和口腔潰瘍身體不適，情緒累積到極限，「就這樣，我狠狠的打了她的大腿一下。」蔡允潔透露，女兒並沒有哭，而是大喊「爸爸，媽媽打我」，並不斷重複這句話，聽到孩子的指控，她感到無限懊悔，認為自己做出了錯誤的示範。

▲▼蔡允潔情緒失控「動手打小孩」聽女兒喊1句話心碎哭了。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔（蔡小潔））

▲蔡允潔透露自己第一次動手打小孩。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔（蔡小潔））

蔡允潔表示，即使她不斷向女兒道歉，也覺得來不及挽回，「因為已經做了錯誤的示範！以後她打別人的時候，我要怎麼跟他說，是錯誤的？」她更提到女兒拒絕她的擁抱，並認真地說「妳打我，所以不要抱」，讓她心痛不已，「到底應該怎麼教導孩子？才能控制在理智線斷裂，也不要在她面前崩潰？」

蔡允潔在貼文中反思，自己在育兒過程中，是否因為懷孕第二胎的荷爾蒙影響，導致情緒來得特別快。她坦言，當下的無助感讓她上網尋找大量有關2至3歲孩子叛逆期的教育方法，但仍感到茫然，「教育真的好難，而且是一輩子的課題。」一番話引網友紛紛留言建議「請爸爸說跟女鵝解釋道媽媽生氣的原因，女鵝就能了解媽媽的心情」、「這時候應該是請爸爸跟女兒說明她錯在哪裡，而不是讓媽媽反過來跟女兒道歉，這樣以後會更難溝通」。

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