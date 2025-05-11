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白冰冰出國「行李又被放生」　喊話航空公司：能用心點嗎？

記者王靖淳／綜合報導

資深女星白冰冰昨（10）日在臉書發文控訴，自己再次搭乘某航空時，行李運送問題又出狀況，到了目的地時才發現行李又被放生原地，為此她無奈喊話：「歷史悠久的航空公司，能再用心一點嗎？到底問題出在哪裡？」

▲▼白冰冰。（圖／翻攝自Facebook／白冰冰白雪嬅）

▲白冰冰會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／白冰冰白雪嬅）

白冰冰回憶，她第一次搭某航空前往斯里蘭卡時，在香港轉機結果被告知整團16人的行李全數留在台灣，經過反覆確認及要求後，才在香港機場找回行李，導致整架班機延誤45分鐘才起飛。不料此次再搭乘同家航空公司，行李又再度失聯，為此她無奈表示：「朋友笑我，坐兩次碰到兩次行李運送出狀況，這就是今年我過的母親節，可以去買樂透了！」

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白冰冰進一步指出，這次她在香港轉機抵達目的地時，其他人的行李全數抵達，只有她和助理一起託運的行李，自己那件被留在香港。她無奈說道：「現在的我，沒有內衣、沒有內褲、沒有第二天要穿的換洗衣物，實在不知如何是好？」雖然航空公司有補貼一點零用金，但她坦言根本無法彌補旅行期間基本的需求，幸好部分常備藥品有隨身攜帶。

▲▼白冰冰。（圖／翻攝自Facebook／白冰冰白雪嬅）

▲白冰冰出國行李出狀況。（圖／翻攝自Facebook／白冰冰白雪嬅）

面對兩次相似的經驗，白冰冰難掩失望情緒，感嘆喊話：「歷史悠久的航空公司，能再用心一點嗎？到底問題出在哪裡？」她透露自己一個人坐在飯店房間，看著浴缸卻無從下手，因為連卸妝油及護膚品都未能帶上，行李再度遺失的情況，讓她疲憊又無奈。

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