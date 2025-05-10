「辱華音檔」李凱馨喊冤！官媒不甩開轟：吃中國飯砸中國鍋絕不容忍

記者劉宛欣／綜合報導

在台灣出生的新加坡籍女星李凱馨，近日被爆出疑似辱華錄音引發輿論風波，錄音內容提及「中國人大部分都是傻逼」，引發中國網友強烈不滿，適逢她參演的作品《赴山海》即將退出，網路上掀起抵制聲浪。對此，李凱馨工作室10日發聲明否認，稱錄音為造假，表示將依法提告。不過，官媒似乎不領情，《北京日報》晚間發出長文，抨擊「絕不容忍吃中國飯砸中國鍋」。

▲李凱馨雖已否認錄音檔，卻仍面臨封殺危機。（圖／翻攝自李凱馨微博）

目前，《赴山海》劇組已緊急刪除所有關於李凱馨的宣傳，陸媒紛紛撤下海報、名字，官媒《北京日報》更是發文評論，指出藝人如果一邊在中國市場賺取高額收入，一邊卻背地裡發表有損民族感情的言論，是對觀眾情感的嚴重傷害，這種「吃中國飯、砸中國鍋」的行為不僅不可容忍，更應受到嚴厲譴責。

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▲《北京日報》發聲抨擊李凱馨。（圖／翻攝自北京日報微博）

此次事件激起強烈反應，網友紛紛要求封殺李凱馨，並追究劇組責任。《北京日報》等官媒也明確表態，強調中國市場始終向尊重中國文化和觀眾的創作者敞開，但對任何損害民族情感的行為絕不姑息。部分網友還挖出，李凱馨曾因使用「Lunar New Year」代替「中國春節」，使得輿論更加惡化。李凱馨參演的《赴山海》，很可能面臨重拍或下架的風險，導致數億元投資損失。