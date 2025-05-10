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李凱馨遭爆辱華「首出面回應」！　喊冤造假錄音：任何立場絕不動搖

記者張筱涵／綜合報導

新加坡籍女星李凱馨近日因被爆出疑似辱華錄音引發輿論風波，錄音內容提及「中國人大部分都是傻逼」，引發大陸網友強烈不滿，並掀起抵制其參演作品的聲浪。對此，李凱馨工作室於10日發布嚴正聲明，否認相關錄音內容的真實性，稱其為「純屬造假」，並表示將依法追究散布不實信息者的責任。

▲▼李凱馨。（圖／翻攝自微博／李凱馨）

▲李凱馨。（圖／翻攝自微博／李凱馨）

李凱馨工作室聲明中強調，李凱馨多年來始終尊重並熱愛中國文化，積極參與中國影視作品拍攝，致力於推動文化交流。聲明指出，網路流傳的錄音內容均為不實，已涉嫌侵犯李凱馨的合法權益，同時呼籲相關用戶立即刪除不實內容，停止傳播，並表示對於拒不停止侵權行為者將採取法律手段，絕不姑息。

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李凱馨本人也於同日發文，對事件進行回應。她表示，聽到相關錄音時感到「非常震驚」，並堅決否認這是她的言論。李凱馨提到，「我出生在中國，16歲又再次回到中國，今年我26歲，至今將近一半的人生都在中國度過，在這裡我得到了很多機會和幫助，也能在我喜歡的事業裡發光發熱，對於這片土地我完全是熱愛且充滿感激的，在任何有關中國的立場問題上我都絕不會產生動搖。」

▲▼李凱馨。（圖／翻攝自微博／李凱馨）

▲▼李凱馨發文和工作室聲明。（圖／翻攝自微博／李凱馨、李凱馨Eleanor工作室）

▲▼李凱馨。（圖／翻攝自微博／李凱馨）

不過，李凱馨這件事情似乎已經悄悄影響到事業，在成毅主演的古裝劇《赴山海》中飾演女二號，該劇原定於5月播出。然而，近日有網友發現，《人民日報》、《央視新聞》等官媒已將該劇從相關貼文中移除，陸網解讀為官方已對該劇「除名」。由於李凱馨在劇中戲份頗多，劇組是否會刪減其畫面、甚至影響劇集播出計劃，目前仍是未知數。

此次事件對李凱馨的演藝生涯及參演作品造成不小影響。隨著工作室及本人陸續發聲明澄清，能否平息輿論，仍需觀察。而《赴山海》的播出前景，也成為網友關注的焦點。李凱馨表示，未來將以行動證明自己的態度，並歡迎公眾監督。

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