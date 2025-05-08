峮峮穿高中制服《夏日最後的祕密》演校花超兇！　粉絲喊：好想被她罵

記者蕭采薇／台北報導

青春愛情電影《夏日最後的祕密》，由施柏宇、程予希、林子閎領銜主演。上映開出亮眼成績，票房衝破500萬，演員們更馬不停蹄展開全台映前、映後宣傳。吳函峮（峮峮）在百忙之中抽空現身台北戲院與觀眾面對面，現場人氣超夯氣氛熱烈。

▲《夏日最後的祕密》峮峮（左）現身戲院會粉絲，右為程予希。（圖／阿榮影業提供）

首次參與電影演出的她，飾演個性率直、對喜歡的人敢愛敢恨的校花，嘴巴有點恰卻又不失可愛，網友紛紛留言表示：「好想被峮峮兇。」峮峮坦言此次飾演的角色與自己差異頗大，雖然緊張但演得很過癮。

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▲《夏日最後的祕密》是峮峮（前排左一）首次參與電影演出。（圖／阿榮影業提供）



最讓峮峮難忘的一場戲是「撞飛三明治」，她表示：「那場戲除了撞倒三明治，還要倒在卜心身上，每次導演一喊cut我都超想過去幫她擦裙子，覺得很不好意思。」問及紀卜心，若現實生活中被弄全身三明治的戲。紀卜心表示：「應該會爆氣，因為沒吃到早餐還衣服髒掉。」

▲《夏日最後的祕密》峮峮（右）在電影中峮峮喜歡施柏宇（左）。（圖／阿榮影業提供）

這次電影中峮峮喜歡施柏宇，並勇敢對他告白，談到首次與施柏宇及程予希合作，峮峮表示：「他們都很親切也很逗趣，現場氣氛很自然放鬆，我完全邊拍邊學習，有了這個第一次很珍貴。」電影全台熱映中。