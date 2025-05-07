劉子銓《與惡2》殺人太入戲「靠典典寶寶療癒」　拍4個月認很黑暗

記者黃庠棻／台北報導

《我們與惡的距離 II》今（7）日舉辦試片及訪問，主創團隊製作人林昱伶、導演林君陽、編劇呂蒔媛與主演群周渝民、薛仕凌、楊貴媚、謝欣穎、于子育、劉子銓、白潤音、張軒睿皆一同出席，大方分享拍攝的過程與趣事。

▲薛仕凌出席《我們與惡的距離 II》媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

故事的一開頭，由劉子銓飾演的殺人犯「胡冠駿」犯下一起無差別攻擊火災開始，現實生活中的他性格風趣又樂觀，被問到拍戲時如何揣摩，他沈默了幾秒坦言「好難喔」，透露自己為思覺失調症、過動症等精神疾病做了很多功課。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劉子銓在《我們與惡的距離 II》飾演殺人縱火犯。（圖／CATCHPLAY+提供）

劉子銓透露自己在詮釋「胡冠駿」這個殺人犯的時候，不管做什麼都帶著恨意，坦言在演出角色的時候，有寫日記的習慣，剛好在幾天前翻了一下當時的筆記，發現那段時間真的非常入戲，直呼「狀態很像冠駿，覺得每件事都針對我，日記描述得很黑暗」。

▲劉子銓在《我們與惡的距離 II》飾演殺人縱火犯。（圖／記者湯興漢攝）

在嘉義拍攝《我們與惡的距離 II》大約四個月，劉子銓透露拍完時會搭高鐵回台北，在兩個小時車程有了放鬆得空檔，直呼「到家看到妹妹後才回到自己」，更告白典典寶寶「是我回到劉子銓狀態的鑰匙」。

▲劉子銓透過妹妹典典寶寶走出角色的沈重。（圖／記者周宸亘攝）

另外，薛仕凌在《我們與惡的距離 II》中與楊貴媚飾演母子，身處政治家族中，兩人存在許多不同層面的問題。楊貴媚坦言要演立委對自己來說很困難，不過在看完第一、二集薛仕凌在立法院鏗鏘有力地演出時，忍不住大讚一旁的兒子「娘以你為榮」。

▲楊貴媚在《我們與惡的距離 II》與薛仕凌飾演母子。（圖／記者湯興漢攝）

《我們與惡的距離 II》將於6月7日起，每週六晚間九點在公共電視、CATCHPLAY 電影台61頻道同步首播，晚間十點於串流影音平台 CATCHPLAY+ (台灣、新加坡、印尼)、公視+、愛奇藝國際版、以及首次加入台劇的國際平台 Amazon Prime Video 於海外超過240個國家或地區同步上架。