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快訊／44歲陸歌手苟偉突離世！幾天前才直播唱歌…與張杰創作夯曲

記者陳芊秀／綜合報導

大陸歌手苟偉驚傳於昨日（6）下午逝世，享年44歲，音樂人好友「杉籽伽」發文哀悼，離世消息因此曝光。他因參加選秀節目打開知名度，與歌手張杰共同創作《北斗星的愛》成名，為512汶川大地震創作公益歌曲《四川依然美麗》，曾拜香港樂團BEYOND黄家强為師，一生創作無數人氣歌曲。

▲▼大陸歌手苟偉突離世！享年44歲。（圖／翻攝自微博）

▲大陸歌手苟偉突離世！享年44歲。（圖／翻攝自微博）

杉籽伽痛心發文：「我的好朋友茍偉先生於今日下午離世，願你一路走好，這是他送給我的唯一一首歌，下輩子你多寫點歌送我啊。」隨後歌手袁成杰也發文：「那個曾經的抱著吉他唱著海闊天空的你，那個包著頭巾還是滿頭大汗的你，那個總是嘲笑著自己是個靈活大胖子的你，那個愛唱歌愛音樂愛beyond的你，我會永遠記得你，茍偉老大。」

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苟偉畢業於同濟大學計算機系，2004年參加音樂選秀節目《我型我SHOW》獲得亞軍，就此踏入樂壇。他與張杰共同創作歌曲《北斗星的愛》，後來張杰粉絲名稱「星星」也是從此歌曲而來，兩人與朱杰、袁成杰去年還在音樂節目同台大合唱。據網友透露，他數天前還開直播唱歌，提到張杰邀請他去參加演唱會，不料如今突然離世，親友與歌迷都難以接受。

▲▼大陸歌手苟偉突離世！享年44歲。（圖／翻攝自微博）

▲苟偉與張杰共同創作歌曲《北斗星的愛》，後來張杰粉絲名稱「星星」也是從此歌曲而來。（圖／翻攝自微博）

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