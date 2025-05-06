劉畊宏「小吃店清場風波」挨咒報警了！　直播還原真相喊冤

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人劉畊宏近日因在南寧一家米粉店錄影被指「要求清場」引發爭議，短時間內抖音掉粉900萬。他6日在直播中親自回應，澄清自己與團隊「從未要求清場」，並解釋當天的實際狀況。

▲劉畊宏因清場風波狂掉900萬粉。（圖／翻攝自微博／劉畊宏willliu）

劉畊宏提到，當時製作單位告訴他有預約餐廳座位，「我們是在店外的一張桌子用餐，現場還有十幾桌客人同時用餐。」他強調，由於現場很多人在圍觀，於是自己與團隊僅快速吃完小碗米粉後，就趕緊離開，錄製期間並未大規模清場。

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針對網友指出拍攝過程影響到其他顧客，劉畊宏也還原後續情況。他透露，離開米粉店後前往下一個景點，現場依然人潮擁擠，「我就跟節目組說，我們可不可以不要再錄製，以免造成所謂的公共秩序問題。」

▲劉畊宏在直播中還原真相。（圖／翻攝自微博）

至於在爆料帖文下留言道歉卻被質疑語氣敷衍，劉畊宏特別在直播中解釋自己的用意。他表示，在看到有網友留言「排隊時被節目組影響用餐」後，因為不知道製作單位會不會出面回應，所以他便帶著抱歉的心先留言致歉，並附上一個「微笑帶流汗」的表情。

▲劉畊宏表示自己的留言是真心想道歉。（圖／翻攝自微博）

劉畊宏強調，當時是出於誠心誠意的歉意，完全沒想到這個表情會被解讀為不真誠或「怪怪的表情」，「可能我跟很多人對表情包的認知不太一樣，但這就是我的本意。」另外，劉畊宏也指出，這場風波已經牽涉到家人，對於網路上的造謠和攻擊，他已經請公司同事報警備案。