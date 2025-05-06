爆多芬提分手！孫生求挽回「以前對她太壞」　認拍片是使命：全力以赴工作

記者孟育民／台北報導

網紅孫生因陷性騷擾風波全面停工，至今已經3個多月沒收入，昨晚（5日）他久違開直播和粉絲互動，面露憔悴地說，女友多芬向他提分手，為了向對方證明自己，所以才浮出水面，並問大家「如何挽回女友」，更分享最近的近況！





▲孫生開直播求晚回女友多芬 。（圖／翻攝自Facebook／孫生）

孫生坦承多芬向他提分手，要他開直播問「如何挽回女友」，提及分手導火線，他則說：「因為我以前對她太壞了，但我覺得愛情是兩個人的事，可是她想看到我的誠意。」孫生認為自己改變很多，不只社群退追女生，家中還貼著寫給多芬的便利貼，似乎跟過往不上心的模樣，差距甚遠。

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先前兩人對結婚遲遲沒共識，如今再被問結婚一事，孫生表示：「我現在自己狀況那麼差，結婚不是為了挽回形象，而是你必須真的想結婚，而且要規劃好，她如果要跟現在狀態的我結婚，反而是影響到她，我希望自己振作起來。」





▲▼孫生公開家中對多芬的愛 。（圖／翻攝自Facebook／孫生）

談及近況，孫生透露3個月都無收入，有計劃賣收藏的公仔賺錢，並扶養正在住院的媽媽，吐露心聲：「我除了表演以外，其他都做不好。」更說如果未來有工作，一定會全力以赴，「我會用10萬分的力量，只要大家還有想看我的一天，我就會在，沒有什麼回不回歸。」

有網友問他「為什麼一定要做拍片的工作」，他則回應：「那是一種使命，把開心帶給大家變成一種潛意識的事情，不管自己再怎麼痛苦，還是會想耍Dinner（低能的諧音）給大家，這件事是沒有辦法控制的。」

