柯有倫罕見脫了！扯開襯衫「腹肌、人魚線」全都露　4男星健美比賽拼了

記者孟育民／台北報導

南拳媽媽「張傑」豪砸1500萬，舉辦第二屆《Muscle Star自然之星》，此次張傑也將與柯有倫、唐振剛、夢多、林芯儀等人一同參與明星賽。現年44歲的柯有倫在一台就扯開白襯衫，展現完美的胸腹肌、人魚線，讓在場數百民觀眾尖叫聲四起。

▲▼柯有倫出席第二屆《Muscle Star自然之星》。（圖／記者李毓康攝）

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柯有倫分享，好兄弟張傑在舉辦第一屆《Muscle Star自然之星》，自己就有到場演唱，看到他這樣的力推自然健美比賽，也燃燒起了自己內心對健身的慾望，為了這次的明星賽，鍛鍊了七、八個月，更是嚴格的控制飲食，一方面也為了要證明，過了40歲的男人，也能擁有健康的好身材。

▲夢多（左起）、柯有倫、林芯儀、唐振剛、南拳媽媽張傑出席第二屆《Muscle Star自然之星》。（圖／記者李毓康攝）

而唐振剛分享，自己在2019年時因為肩膀韌帶斷掉，又遇上疫情，所以很久沒鍛鍊，目前為了加強調整身體，在一段時間的鍛鍊下，漸漸的看到了自己的身材逐漸改變，「我左肩肩膀韌帶斷掉，沒辦法復原，但真的在練的過程中，會發現很多角度不舒服，但健身可以找到屬於你喜歡的方式，你要有動身體才不會越來越差。」

▲▼唐振剛。（圖／記者李毓康攝）

張傑砸下1500萬舉辦健身比賽，甚至把買房的資金都投入，對此他苦嘆：「辦比賽真的很難賺，光是要打平都很難，就是要完成自己的夢想，我就是把去年南拳媽媽賺來的錢拿來辦比賽，基本上都是虧錢，但就是希望回饋健身這個運動。」他透露目前虧損大約600萬，所以也不敢保證還會有下一場，「先回去好好賺錢。」

▲夢多、南拳媽媽張傑。（圖／記者李毓康攝）