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詹姆士反擊：看清人只需要一個舉動　毀掉人也只需要一篇造假新聞

記者葉文正／台北報導

王鈞、丘秀珠夫妻，今天透露媒體控訴知名廚師詹姆士，並求償高額違約金，詹姆士稍晚發文：「基於對前輩的禮貌，我前封委託律師所發出的聲明書，只有針對自身權利加以說明，所以當聲明書發出後，我的想法只是想讓大家了解現況，當記者朋友們想要挖更多的內幕時，我選擇不再多加闡述，除了不想浪費社會資源外，最重要的，就是出於「尊敬」和「尊重」。

▲▼詹姆士發聲和拌麵品牌已無關聯。（圖／翻攝自Facebook／詹姆士）

▲詹姆士之前發聲和拌麵品牌已無關聯。（圖／翻攝自Facebook／詹姆士）

然而，王鈞先生與丘秀珠女士的行為，已嚴重影響到我個人名聲與事業，身為公眾人物，有一群喜歡我的粉絲，有社會責任要交代，針對以下幾點提出說明：

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▲詹姆士發出聲明。（圖／翻攝臉書）

▲詹姆士發出聲明澄清。（圖／翻攝臉書）

合資成立公司資金說明
當時我正處於研發產品的階段，與前東家的經紀合約也剛結束，正在找尋接下來可以合作品牌商品和演藝經紀的夥伴，當時是丘女士主動找我簽下經紀合約，並第一時間表達她很有意願參與品牌產品事業。

▲▼高以翔靈堂-王鈞。（圖／記者周宸亘攝）

▲綜藝製作人王鈞。（圖／記者周宸亘攝）

由於當時的我手頭上並沒有太多流動資金，我也如實告知，丘女士便詢問：「你研發花了多少錢？」我說：「大概200萬」，丘女士表示那把已投入的200萬列入成本，她再補入300萬資金，其中100萬為她先代墊我增資的股款，股份比例由我佔60%(300萬)；丘女士佔40%(200萬)，於是雙方同時簽下經紀約及詹醬公司的合資合約。

所以實情並非媒體報導的「借300萬給我」，而且丘女士所代墊100萬元，我也已匯入詹醬公司，絕非我全無出資，更沒有所謂「空手套白狼」的事情。(匯款紀錄證明)。

針對在詹醬公司領近400萬薪資及蘇丹紅廠商之指控首先要說明是，公司負責人是丘女士，公司的經營管理及廠商挑選皆由丘女士及其團隊處理，我主要權責為產品口味設計及開發，廠商的挑選我並沒有決定權，然而，因此選用到爭議的蘇丹紅廠商，雖非我的過錯，但我也是一併承擔。

重點是，我必須很清楚的告知大家，在詹醬公司的薪資安排，是出於丘女士在2020/9/23時的要求，於薪資匯款至我女兒帳戶的同時，公司亦同步匯款給王先生和丘女士的兒子(此有對話紀錄為證)。除此之外，詹醬公司在使用我的肖像和姓名時，我從來沒有收到任何授權金。


至於YT頻道事宜，詹姆士說，YT頻道在簽進丘女士的傑星公司前就已經成立了，也很穩健地成長，我幾乎是投入我絕大部分的精力在經營。而簽定經紀約後雖由傑星公司接手，但因為經營成果不佳，甚至連傑星公司的員工都多次抱怨頻道都虧錢。於是我2022年才額外成立了醬子拍公司協助頻道經營，業務我來洽談，成本我來負擔。

但是在頻道成長後，頻道業配合作的分潤還是分給我當時的經紀公司傑星公司，並由對方代表簽三方約，所有的合作及分潤傑星都有合約為憑，傑星公司也有領到該有的酬勞，究竟何來我自己一個人拿走的說法(所有合約我方、傑星、廠商都有)。

他提到利用詹醬員工拍攝影片，宣稱開除不適任員工，委由詹醬員工拍攝影片的部分，一開始便是由丘女士她本人授意，而且公司也是知情的。所以，詹醬公司的員工當時須同時負責影片拍攝工作與處理產品事宜，這是丘女士的經營決策，並非我利用員工，而且我也為此自掏腰包額外提撥獎金給這些員工(員工本人都可證明)。

至於開除不適任員工的部分，也是由丘女士於2024/11/9單方面發簡訊告知我(有對話紀錄可以證明)，說公司無法負擔這幾個員工，但當時我為保住員工的工作，積極想與丘女士討論如何把員工們留下來，但丘女士很堅持負擔太大，最後仍決定於結束公司後資遣大家(對話紀錄證明)。
以上實情與指摘我說「玩花招」的說法大有出入。

被指控無預警解除雙方合作，詹姆士把時程明確羅列如下，讓大家自有公評:
2016年 我成立詹醬有限公司
2018年 丘女士入股詹醬有限公司
2024.1月 丘女士告知公司虧損150萬左右
2024.3月 我委請會計師查帳
2024.4月 查帳無果，很多庫存進出貨無清楚記錄且只能有大方向
2024.10月 丘女士再次通知公司無現金要求股東補上，因我手邊沒現金故由丘女士自行處裡。
2024.11月 改款版的香辣粉我覺得味道跟之前的不一樣不願意進市面銷售，但丘女士堅持要出，她與她的朋友們覺得味道很可以，想再衝一把(對話紀錄證明)，然後希望把部分員工資遣，對方再次以手寫記帳的方式告知我，目前虧損金額已高達1200萬，希望徵求我的妥協及同意，但我拒絕了。

2024.11月 與丘女士談了多次結束公司的方案，既然虧錢就認賠結束吧，不用為了面子硬撐，但對方不肯，王先生還因此打電話大罵要求我給丘女士再「用」兩年。

一個賠錢的公司我實在不理解為何不認賠結束，故而我也對丘女士提出了三個方案:一為大家都認賠收場; 二為我拿回經營，她一樣保有她的股份;三為她繼續經營保留兩個品項可以使用我的肖像與姓名(這個使用還是無償)。

丘女士選擇了第三個方案，大部分的員工以資遣處理，留兩項商品(香辣粉及茄燒湯麵)繼續賣，其他就結束吧。這兩款商品可無償授權肖像，但既然用我的名字與肖像，口味及工廠應該先經我確認過吧！

2024.12.2 公司開大會公布11月與丘女士達成之協議，產品留兩項，員工資遣三名，結果在會議結束後，丘女士竟致電來說她反悔了，決定全部都要繼續做，也要求我的照片全部給他繼續使用。我表示這樣的方式我是不可能接受的，如果大家沒共識就不要勉強了，於是後續就委由律師處理。
2025.1月 在雙方律師的溝通下，對方律師表示希望可以提供公司過渡時期來下架商品，我們也接受了這個提議。於是在三個月回收期到期後，我們才對外公布聲明函，因為我必須要讓大家清楚知道這商品後續真的不是我做的。
以上，所有細節清清楚楚有雙方律師函往來及對話往來紀錄，何來指控我「突然」切割，對方完全不知情的情形。
王鈞大哥、丘姐，我尊重你們，所以媒體一直問我，我也一直沒有多說什麼，我本來的想法是就讓這個事件落幕吧。

但是今天的情況，已經嚴重影響到我了，影響我的工作、我的夥伴、甚至是我的家人們！我高齡的父親看到情何以堪！如果需要的話，我可以公開對話紀錄與銀行匯款紀錄。

你們一開始很幫我，我也很努力在工作上，這麼多年的友情我也很謝謝你們，但我沒有佔你們任何便宜。但是，今天新聞出來的目的是什麼？我希望可以到此為止，讓社會去關注更值得關注的事。請相關人士若有異議，拿出書面證據或透過司法程序解決，勿再藉媒體混淆視聽，並保留法律追訴權。

本事件純屬私人合夥糾紛，佔用社會資源，深感抱歉，懇請各界明鑑。清者自清，是非對錯，終將由法庭公正認定。謝謝大家關心，文長，抱歉了，大家晚安。

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