王樂妍八點檔圓夢演打仔！　失控「狂揍江祖平還掐脖」拍完崩壞了

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《願望》近期劇情精彩升溫，劇中飾演蜜亞的王樂妍，好不容易迎來與黃少祺飾演的勝強修成正果，卻因勝強與江祖平飾演的麗紅之間若有似無的情感牽連，陷入無止盡的猜忌與醋意發作，情緒一次次失控，隨著劇情持續發展，蜜亞與勝強、麗紅之間錯綜複雜的情感糾葛也將更加白熱化。

▲王樂妍在《願望》堪稱「悲情又瘋狂」的代表人物。（圖／三立提供）

這次王樂妍在劇中堪稱「悲情又瘋狂」的代表人物，她細數蜜亞的命運轉折，從失憶、精神崩潰，到成為楊博士（林秀玲飾）試驗藥物的白老鼠，引發躁鬱症、狂想症，幾乎每一場戲都是情緒大爆炸。她笑說「這個角色沒一刻是平靜的，幾乎每天都在上演情緒地震，抓狂、發飆、哭鬧輪番上陣，真的像坐雲霄飛車一樣！」

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▲王樂妍在《願望》堪稱「悲情又瘋狂」的代表人物。（圖／三立提供）

拍攝過程中，王樂妍也全力投入，不只和江祖平有多場激烈肢體戲，像是打巴掌、掐脖子，甚至還有一場拿叉子捅向江國賓的戲碼，讓她忍不住笑說「根本像在拍武打片，自己變成動作演員了！」她回憶一開始拍打巴掌戲時，還會緊張得手抖，但在江國賓、江祖平的鼓勵下，越來越進入狀況。

▲王樂妍在《願望》堪稱「悲情又瘋狂」的代表人物。（圖／三立提供）

王樂妍說道「國賓哥跟我說『怎麼醜就怎麼演，不要怕！』結果那場戲我把自己所有看過最瘋狂的角色表演方式都搬出來了，竟然一次過關！」更讓王樂妍感動的是，江祖平、江國賓在拍攝現場都給了她極大的包容與支持，讓她能放心地釋放情緒、盡情表演。

▲王樂妍在《願望》堪稱「悲情又瘋狂」的代表人物。（圖／三立提供）

對此，王樂妍感動表示「祖平姐真的超罩的，完全接得住我每一次的情緒爆發真的很感謝他們！」直呼「這是我第一次演這麼失控、情緒這麼豐富的角色，真的把自己最醜、最瘋狂的樣子都奉獻給《願望》了！」

▲王樂妍在《願望》堪稱「悲情又瘋狂」的代表人物。（圖／三立提供）

回想起過去曾在受訪時被問到「最想挑戰的角色類型」，王樂妍總會回答「想演動作戲、想演武打仔。」如今藉由《願望》中的蜜亞一角，終於實現了多年來的心願，笑說「沒想到我的願望，真的因為《願望》這部戲成真了！」

▲王樂妍在《願望》堪稱「悲情又瘋狂」的代表人物。（圖／三立提供）