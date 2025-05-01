許光漢退伍出走「自開公司當CEO」！　爆進軍好萊塢接拍漫威《尚氣2》

圖文／鏡週刊

當紅男星許光漢去年8月無預警入伍當兵，展開為期一年的替代役生活，預計今年8月15日退伍，乖乖當兵的他，對事業的擘劃卻未停擺，且趁著休息時間精進英文能力，將事業版圖放眼至好萊塢，本刊接獲消息，他密謀在退伍後，成立自己的工作室，將當自己的老闆，規劃演藝事業藍圖，並將帶著自己熟悉的團隊，一起出走老東家。

自從2019年演出《想見你》後，許光漢一夕爆紅，成為中港台新一代男神，人氣更紅到韓國，在疫情延燒、不少藝人通告被取消的情況下，許光漢仍接獲了許多品牌代言，足見其魅力。之後，他到對岸發展，演了改編自韓國同名電影《你的婚禮》後，一躍成為億萬票房巨星。

許光漢近年的作品均叫好叫座，從《想見你》至《關於我和鬼變成家人的那件事》，每個角色均富挑戰性和說服力。而早年他在電影《陽光普照》擔任配角，精彩演出曾被國際大導演李安點名稱讚，指他是「台灣小生接班人」，可見許光漢的獨特魅力。

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從當年月入1萬的小咖到如今炙手可熱，尚在服役的他，已有不少劇組排隊等著他3個月後退伍，其中一部就是漫威華人超級英雄電影《尚氣2》。

據了解，已然一線小生的許光漢，對演藝事業充滿企圖心，不只精進自己的語言能力，也希望能自己掌握未來的每一步路，因此才決定自己出資成立工作室，逐步踏實自己的演藝之路。



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