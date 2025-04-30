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荳荳掀裙「失手大露內褲」　尷尬過程全被拍：糗到不行！

記者王靖淳／綜合報導

女星何紫妍（荳荳）近年在節目《娛樂百分百》中參加「凹嗚狼人殺」，憑著亮眼表情圈粉不少人，平時會透過社群記錄生活的她，今（30）日在IG上傳一段短片，分享自己日前去峇里島體驗傳統服飾時，意外露內褲的超糗過程，為此她尷尬直呼：「糗到不行！」

▲▼荳荳露內褲。（圖／翻攝自Instagram／hoelaine1116）

▲何紫妍體驗峇里島傳統服飾。（圖／翻攝自Instagram／hoelaine1116）

何紫妍透露，當下她在準備換上峇里島傳統服飾時，內心既期待又緊張，「不知道他們會怎麼幫我改造，好緊張哦。」在換裝及綁髮完成後，何紫妍接著進行拍照的動作指導，她一邊觀察、一邊準備入鏡。沒想到就在過程中，因為她想稍微調整裙襬位置，不慎拉得太高，導致內褲不小心曝光，讓她當場尷尬不已，「我真的是糗到不行！」

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▲▼荳荳露內褲。（圖／翻攝自Instagram／hoelaine1116）

▲何紫妍拉裙子不小心露出內褲。（圖／翻攝自Instagram／hoelaine1116）

何紫妍進一步指出，峇里島的這套傳統服飾雖然漂亮，但材質及設計相對較為鬆垮、沒有安全，只要用手稍微拉起來一點，「太容易露內褲了」。她提醒想嘗試的人務必注意服裝細節，避免重演她的尷尬情形。影片曝光後，湧入大批網友紛紛留言「好可愛」、「直爽大美女」，甚至還有人開玩笑稱：「相信我下次不要穿，就不會被看到。」掀起不小討論。

▲▼荳荳露內褲。（圖／翻攝自Instagram／hoelaine1116）

▲何紫妍分享露內褲的超糗過程。（圖／翻攝自Instagram／hoelaine1116）

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