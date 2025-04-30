永野芽郁惹怒田中圭老婆！　「正宮不排除要賠償金」1工作悄喊卡

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星永野芽郁於24日遭《週刊文春》爆出不倫40歲已婚男星田中圭，還劈腿韓星金武俊，3人皆否認緋聞。她的清純形象大受影響，昨日0時在自己主持的廣播節目親自發聲道歉，坦承行為輕率導致誤解，風波延燒至今7天，再傳出田中圭老婆忍無可忍要向她追討精神賠償金。

▲永野芽郁、田中圭陷不倫疑雲，傳惹怒男方老婆SAKURA。（圖／翻攝自X）

據日媒《女性自身》報導，SAKURA（田中廣美）原本也是演員，與田中圭結婚後引退螢光幕，過去丈夫多次鬧出醉酒負面新聞，向來不干涉，一直以來都選擇包容，但是知情人士透露，她這次對不倫緋聞忍無可忍，且不排除對永野芽郁要求精神賠償金。

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SAKURA曾在阿部寬主演日劇《熟男不結婚》中，飾演塚本高史女友，與田中圭因合作電視劇相戀結婚。她這次對丈夫對小15歲的共演女星「出手」感到厭惡。儘管老公強調沒有不倫戀情，但也坦承醉酒在女方家過夜沒有告知妻子，兩人14年婚姻是否能熬過危機也受到關注。

另外《東京體育報》報導，永野芽郁雖然否認劈腿不倫，電視台演出工作與廣告都持續中，但30日傳出時尚雜誌的工作已經悄悄取消。她代言飲料、電信公司、速食品牌等，各家企業已經接受她否認的說法，目前尚不至於到廣告下架的程度，但是原本敲定的時尚雜誌合作企劃已經喊停，業界人士透露：「接下來來自廣告、雜誌等各方的邀約可能會逐漸減少。」

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