帶兒旅遊0業配「遭疑利益互惠」　歐陽靖IG道歉曝真相

記者王靖淳／綜合報導

女星歐陽靖育有4歲兒子新醬，平時除了會在社群記錄育兒生活外，同時也有經營粉專「新醬出去玩」，分享母子的出遊日常，不過最近卻被網友質疑有利益互惠。為此，她透過社群發聲澄清了。

▲歐陽靖會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

有網友透過Threads發文指出「不收錢就不叫業配嗎？看到某旅遊粉專的貼文內寫說，這粉專的內容都不是業配，有時候飯店會贊助住宿、餐廳會邀請試吃，但沒有收到金錢回報，但就已經有利益互惠，這也不算嗎？」貼文曝光後，釣出歐陽靖坦率回應：「你說的人就是我」，並進一步解釋自己為何會在貼文中標註「不是業配」。

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歐陽靖表示，之所以強調非業配，是因為先前分享的墾丁遊記，有網友留言詢問「為什麼沒在線上旅展前發文？」、「為什麼沒有開團連結？」因此她才會說明文章並非商業合作內容，純粹是記錄與兒子的真實旅遊經歷，並無宣傳義務。她也坦言，「即使今天商家有談互惠（免費提供食宿），我也還是會照實分享自己的體驗感想。」

▲▼歐陽靖發布道歉啟事。（圖／翻攝自Instagram／imginoy）

然而，歐陽靖的發文內容在網路上掀起兩派討論，不少網友在Threads上討論此事，出現許多負面回應。對此，歐陽靖稍早也在IG限動上發出道歉啟事：「語意不清所以造成大家誤會，對不起。」她強調未來將會於粉專貼文中特別註明「非合作」或「宣傳交換」，讓大家自行判斷內容參考價值。

最後，歐陽靖強調，成立粉專「新醬出去玩」的初衷是希望記錄母子之間的旅行過程與生活點滴，「無論是否有被贊助，我們依然會分享真實的旅遊心得。」