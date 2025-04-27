獨／Lady Gaga有望來台開唱？　睽違13年驚曝「積極爭取中」

記者蕭采薇／台北報導

Lady Gaga（女神卡卡）近日於Coachella音樂節的演出再次掀起全球狂潮，也帶動她下月在新加坡開唱的熱度，門票再掀搶購潮，目前已銷售一空。然而與此同時，在X（前名：推特）也有粉絲爆料，Lady Gaga有望在明年來台開唱，加上台北捷運西門站也出現Lady Gaga的演唱會廣告，引起粉絲熱議。

▲女神卡卡（Lady Gaga）近日於Coachella音樂節演出，再次震撼全球樂迷。（圖／達志影像）

X有藍勾勾認證的粉絲帳號「THE MⱯYHEM BALL」，日前發文表示：「亞洲站點應該包括首爾和東京，我們有聽說過台北的傳聞，但目前尚未得到證實，請等待官方公告。」與此同時，也有粉絲發現，台北捷運西門站也出現Lady Gaga的演唱會廣告，在Threads引起熱議。

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Lady Gaga上回來台已經是2012年，不少粉絲都興奮表示，相隔13年，終於要見到女神再次來台了嗎？ 然而答案有些失望，主辦單位LIVE NATION向《ETtoday星光雲》表示，之所以在北捷下廣告的原因，是為了「一同歡慶造勢Lady Gaga新加坡開唱」，目前並沒有女神的來台計畫。

▲北捷西門站出現Lady Gaga廣告。（圖／讀者提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

不過或許還不用失望太早，事實上，即將在下個月於新加坡舉辦的Lady Gaga演唱會，其實並不是新巡迴的其中一站，比較像是「期間限定」演出，而根據剛演出的墨西哥場次流出的片段，內容和Coachella音樂節的表演相去不遠。

而Lady Gaga正式的新巡迴《The Mayhem Ball》，將從今年7月從美國開跑，目前場次已公佈到年底的澳洲雪梨場。據悉，天后本次巡迴亞洲場次目前並未確定，而各國也都有積極提出申請，但最快也得要明年開跑，至於最終花落誰家，掌控權仍在Lady Gaga經紀團隊手上。但可以確定的是，下個月的新加坡演唱會，將會是Lady Gaga今年唯一在亞洲的演出。

▲藍勾勾認證的粉絲帳號，透露Lady Gaga有望來台開唱的消息。（圖／翻攝自X）