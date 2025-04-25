張菲媳遭酸太嬌了！　買外帶被兇喊不來吃了…翁馨儀挨批沒同理心

記者陳芊秀／綜合報導

女星翁馨儀2013年和張菲次子張少懷結婚，育有一對寶貝兒女，近日透過限動發文抱怨，到店家外帶餐點時，卻莫名其妙被兇，當場回「有必要口氣這麼差嗎？我再也不會來吃了」，並回家改叫外送。她收到酸民私訊批評「沒有同理心店家忙」，公開回應「分享不舒服的感受怎麼了嗎？」

▲翁馨儀限動透露店家外帶莫名被兇。（圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

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翁馨儀當時到店家詢問「請問可以外帶嗎？」以及「要等多久？會要20分鐘嗎？」沒想到對方回覆時口氣很差，坦言無法接受這種「莫名其妙被兇」的狀況，當場回應：「有必要口氣這麼差嗎？」並表示「我再也不會來吃了」。沒想到收到私訊「太嬌了吧，沒有同理心店家忙」。而她原本要回應私訊網友，卻發現對方傳訊後就將她封鎖。

▲翁馨儀收網友私訊，挨批沒同理心店家忙。（圖／翻攝自IG）

為此翁馨儀公開發文：「想跟這些看著新聞就想來罵兩句的人說：Hello 你有在現場嗎？不好意思剛好我問的人只是站在那，忙的是炒菜的人，所以我就不值得被同理？我很嬌？原來我不吃一間餐廳就很嬌。」她否認要封殺店家，而且連店家資料都沒公佈，有網友想要一起拒吃，自己還回對方說不用，「我只是分享我不舒服的感受，怎麼了嗎？」她隨後又發限動感嘆「我知道不要理酸民，但我剛起床，還有點起床氣」。

▲翁馨儀嘆：「我知道不要理酸民，但我剛起床，還有點起床氣。」（圖／翻攝自IG）