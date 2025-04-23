小許瑋甯懷孕8月「甜曝老公貼心舉動」　感動：幸福是小驚喜組成

記者王靖淳／綜合報導

台英混血女星韓笙笙有「小許瑋甯」的封號，她在2023年宣布結婚，今年情人節驚喜公開懷孕喜訊，日前更透露肚子裡的寶寶是女生。目前懷孕8個月的她，最近發文分享懷孕後最開心、最感動的事，同時也表示：「幸福就是由這些意外小驚喜組成的。」貼文一出，立即引發熱議。

▲韓笙笙有「小許瑋甯」封號。（圖／翻攝自Instagram／dadarara）

韓笙笙透露，日前當她被問到「懷孕後最開心、最感動的事」時，她毫不猶豫地回答：「答案是，發現懷孕跟知道是妹妹的時候，老公都在我旁邊！」

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▲韓笙笙情人節宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／dadarara）

韓笙笙坦言，過去因為她和老公工作地點時常分隔港台兩地，即使地理上距離不遠，卻很難想像兩人能在重要時刻同處一地，「因為這只是我們選擇的生活，不是誰的錯，」並表示，自己因此從未對此抱有過多期待，「不要過多期待，就不會失望了！」

▲韓笙笙會在社群分享孕期生活。（圖／翻攝自Instagram／dadarara）

不過命運似乎總有安排，韓笙笙回憶提到，發現懷孕那天，老公剛好在她身旁，而之後產檢意外得知腹中懷的是女兒時，他也剛好陪同，「現在回想起來，都覺得這種平凡的日常真的有夠幸福！未來還會有很多這樣驚喜的時刻，等著我們三個人。」

▲韓笙笙日前透露肚子的寶寶是女生。（圖／翻攝自Instagram／dadarara）

事實上，韓笙笙在今年的白色情人節，才透過社群曬出一系列和老公手拿粉色氣球的照片，正式揭曉肚子裡的寶寶是女生。貼文及照片曝光後，立即喜獲一票網友祝福，同時也紛紛寫下恭喜留言，「耶」、「好棒」、「超期待」、「天啊太開心了」、「一定會超級漂亮」、「期待小寶貝的到來。」