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Ryu認「找女畫家幫調色」　首支片挨酸詭異：是我不行了嗎？

記者王靖淳／綜合報導

百萬YouTuber夫婦檔Ryu、Yuma去年爆出婚內雙出軌，對象分別為大陸女畫家及另名YouTuber Tommy，今年1月正式宣布離婚，兩人各自展開新生活後的首支影片，主題都是開箱新家，不過男方的影片曝光後卻被網友吐槽風格詭異。為此，Ryu再拍新片親自解釋了，同時也透露，開箱新家影片的色調是他請女畫家幫他調的。

▲▼Ryu新影片。（圖／翻攝自YouTube／RyuuuuTV）

▲Ryu透露首支影片是在2月拍的。（圖／翻攝自YouTube／RyuuuuTV）

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面對首支影片被部分網友吐槽詭異，Ryu透露這支影片是在今年2月拍攝，當時因為已經有5個多月沒出鏡，讓他對在鏡頭前表演產生陌生感，進而導致主持表現不到位。他表示影片編輯由他親自操刀，只有向女畫家請求模仿王家衛風格調色，並透露原本他自認影片是向觀眾開一場玩笑，但沒想到最後卻冷場了。

▲▼Ryu新影片。（圖／翻攝自YouTube／RyuuuuTV）

▲Ryu坦言對於在鏡頭前表演感到陌生。（圖／翻攝自YouTube／RyuuuuTV）

談到首支影片中的喝酒橋段，Ryu表示，原本這段畫面是想作為粉絲福利送給大家，但卻遭到部分觀眾反感、被看吐，讓他忍不住自嘲：「是我不行了嗎？」他進一步解釋，這支影片其實是他在尋求轉型的嘗試，因為他想從過往陽光大男孩的風格，逐漸轉向成熟大叔的形象。

▲▼Ryu新影片。（圖／翻攝自YouTube／RyuuuuTV）

▲Ryu坦承首支影片的色調是女畫家調的。（圖／翻攝自YouTube／RyuuuuTV）

Ryu坦言，這些年自己常需要「刻意演出」陽光形象，實際上卻與內在成長漸行漸遠，「我本人的形象其實已經與你們認識、看的變化很多了。」他提到，考量觀眾期待，所以他一直無法勇敢做出風格轉變，因此首支影片的本意是藉久違露面，來嘗試拍一部突破風格的題材，沒料想到結果變得異樣，為此他表示，對於轉型，自己目前仍在摸索從何下手。

▲▼Ryu新影片。（圖／翻攝自YouTube／RyuuuuTV）

▲Ryu表示觀眾的批評他都聽進去了。（圖／翻攝自YouTube／RyuuuuTV）

儘管首支影片曝光後的反應兩極，但Ryu仍抱持著感謝的心情，他表示「真的謝謝大家非常關心我」，同時也承諾未來將持續提升影片品質，不會放棄挑戰。最後，Ryu強調，觀眾的批評與回饋他都聽進去了，並欣慰自己在空白期後仍獲得高度關注，這份關心會成為他持續創作拍片的最大動力。

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Ryuuu TV, Ryu, Yuma, 網紅, YouTuber

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