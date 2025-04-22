白冰冰喜酒風波後再戳破！「表面微笑，背後下刀」網直指惡劣藝人

記者陳芊秀／綜合報導

資深藝人白冰冰日前出席女星賴慧如與國標舞老師劉家銘的婚禮，與胡瓜在現場還有「破冰合照」，不料近日被指不滿座位安排未用餐就離開，為此公開在臉書發聲「心裡非常祝福，沒有不開心」，賴慧如也回應「都是很重要的人」。而喜酒風波看似告一段落，她22日分享冰冰語錄《當面一套，背後一套》，再掀網友揣測。

▲白冰冰出席賴慧如婚禮事後傳未用餐就離開。（圖／記者周宸亘攝）

白冰冰時常在社群網站分享「冰冰語錄」。她最新分享《當面一套，背後一套》，感慨人際關係中最遠的距離不是異地戀，「最遠的距離是，當你以為對方跟你心連心，結果他背地裡已經組了另一個群組在笑你」。她形容這種人表面說支持你，心裡盼著你出糗，「表面微笑，背後下刀。這就是現代社交」，提醒大家不要過於依賴別人的讚美，因為那只是禮貌，也別太在意他人的冷漠，因為那才是真相，最後寫下：「記得，別人嘴裡的溫柔，很容易變成明天的笑柄。」

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▲白冰冰「冰冰語錄」引發網友揣測。（圖／翻攝自臉書）

網友對白冰冰一番話表示認同，更有人留言稱「是哪些藝人怎麼那麼壞？這種藝人不會紅的」、「這種人很多，要很小心的」、「這種人真的很可惡，演藝圈說大不大，說小不小，現在得意未必以後都得意，人情留一線，日後好相見，這種惡劣藝人，路也走不久的」。