《康熙》黃正杰「生前限動藏求救信號」！友見最後一面哭了：對不起

記者潘慧中／綜合報導

黃正杰過去因參加《康熙來了》爆紅，未料20日被家人證實離世，享年31歲，讓周遭好友都相當錯愕，其中很常和黃正杰拍片的艾瑞絲（Aries）更是不敢相信地傳訊息給他，「你給我回來」，心情非常悲痛，「我真的好想抱抱你。」

▲▼得知黃正杰離世後，艾瑞絲仍繼續傳訊息給他。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248、jeremy_0910）



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艾瑞絲21日凌晨在Instagram限時動態透露，黃正杰離世當晚正下著傾盆大雨，她隔天去見好友最後一面時，外頭的天氣同樣是淒風苦雨，「整個天空都跟著我和你媽媽哭泣。」

▲艾瑞絲去見黃正杰最後一面。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248）



見到黃正杰最後一面時，艾瑞絲不斷重複默念著對不起，「你凌晨發摯友限動時我沒滑手機，對不起沒及時發現你求救的潛台詞。」

▲艾瑞絲很內疚沒看到黃正杰生前所發的摯友限動。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248）



好友驟逝讓艾瑞絲十分感慨，想問上天自己是否無惡不赦，「在我認為日子好起來的時候，在我獨自消化完被前公司算計、被前助理詐欺、被前任劈腿的時候，又要讓我的生活出現一道光，隨後告訴我，妳留不住的。」字字句句都流露出深刻的哀痛。

艾瑞絲IG全文：

你離開時下著極陰的大雨

去看你時也在下這種雨

整個天空都跟著我和你媽媽哭泣

我重複默念著對不起 對不起 對不起

你凌晨發摯友限動時我沒滑手機

對不起沒及時發現你求救的潛台詞

我總在自救

救了一年又一年

我時常想問問老天

我是什麼無惡不赦的人

在我認為日子好起來的時候

在我獨自消化完被前公司算計、被前助理詐欺、被前任劈腿的時候

又要讓我的生活出現一道光

隨後告訴我

妳留不住的