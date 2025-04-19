蘿莉塔「每天早上只喝咖啡」1年暴肥15kg！營養師揭1陷阱：容易胖肚子

記者潘慧中／綜合報導

節目《后宮歐買尬》最近討論「早晨催肥地雷大公開」的主題，請來賓們猜測「早餐喝特大美式咖啡」的舉動是催肥或激瘦時，蘿莉塔坦言曾因此在1年內胖了15公斤。對此，營養師親自解答疑惑了。

▲蘿莉塔曾在1年內胖了15公斤。（圖／翻攝自YouTube／后宮歐買尬）



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在正確答案揭曉前，蘿莉塔認為「早餐喝特大美式咖啡」是會催肥的行為，原因是她以前在西班牙念書時，入境隨俗跟著當地人一樣，每天早上都只喝一杯黑咖啡，不吃其他東西。

▲蘿莉塔當時每天早上只喝一杯咖啡。（圖／翻攝自YouTube／后宮歐買尬）



沒想到在1年內，蘿莉塔就從45公斤胖到60公斤，「肥到一個不行！」最後，營養師方慈聲表示「早餐喝特大美式咖啡」是會胖的，關鍵在於尺寸是「特大」，嚇得全場不敢相信。

▲▼營養師揭曉答案。（圖／翻攝自YouTube／后宮歐買尬）



方慈聲解釋，成人一天可以攝取的咖啡因是有限量的，特大杯約700毫升，「那一杯咖啡因的量其實超過成人一天的300毫克。」因此，若長期大量攝取咖啡因，身體會出現腎上腺疲勞症候群，「皮質醇會上升，這時候體內的警報系統就會說『你現在身體的發炎程度很高、你現在壓力很大，所以要盡量調低你的代謝』」，人們就變得更容易囤積脂肪，尤其最容易胖肚子。

▲營養師分析原因。（圖／翻攝自YouTube／后宮歐買尬）