南韓辣模直播出事！突遭男子突襲扯入懷裡　「24秒激情畫面流出」網傻眼

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一名辣模實況主主日前透過平台SOOP（前身為AfreecaTV）與粉絲互動，怎料，直播到一半，後方門簾突然掀開闖入一名男子，男子直接從背後熊抱她，接著影片便突然切換畫面，然後急忙下播，男子遭疑為直播主的男友，但她解釋「男子是跟蹤狂」，現引起韓網一陣砲轟「按著家裡密碼進來，誰信是跟蹤狂啊」、「把粉絲當笨蛋嗎」。

▲南韓直播主開播出事。（圖／翻攝自SOOP）



根據南韓論壇爆料，日前有一名辣模實況主突然在直播中出現「放送意外」，一名刺青男突然掀開門簾闖入，並馬上將她抱入懷裡，畫面超激情長達24秒隨即下播，但留言區引起暴動驚呼「他是誰？」、「發生什麼事了」、「男友嗎」、「太扯了」。

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▲南韓網紅直播到一半被男生從背後熊抱急關直播。（圖／翻攝自SOOP）



沒多久後，辣模緊急解釋「男子是跟蹤狂，等下會去報警，等我釐清一下再回來」。然而，此說法不被網友採納，網友質疑「如果是跟蹤狂怎麼可能知道家裡密碼進來」、「想了這麼久的藉口，結果是跟蹤狂嗎」。

▲▼直播主後來解釋，但網友多數不信。（圖／翻攝自SOOP）



相關影片引起熱議，辣模再度出面澄清，「該名男子是在去年3到5月時，只交往2個月的前男友，當時有共用家裡門鎖密碼，分手後密碼沒換，才會發生這次意外，我們分手以後，男方還是很執著，自己按密碼鎖進來，雖然直播當下把聲音關了，但其實當下我有反抗且大叫。」她表示是私人問題將不會報警，私下處理。但網友仍然不信，並表示「誰信啊」。