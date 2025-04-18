瑤瑤「北港是窮人天堂」發文被挖挨罵！路邊目睹震驚一幕：很不舒服

記者潘慧中／綜合報導

瑤瑤（黃喬歆）從《我愛黑澀會》出道的同時，當年也有認真經營無名小站，而且網誌發文還經常登上首頁，未料因此一度「被罵個半死」，直到最近上節目才正式澄清。

▲瑤瑤曾因網誌內容「被罵個半死」。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



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瑤瑤近日在《11點熱吵店》分享當年的網誌，是前往北港遊玩的貼文，其中引發討論的一段文字是她當時在光天化日之下，看到小孩被中年婦人抱起來在路邊大便，「我整個很不好受，覺得很不舒服！！也超震驚。」

▲瑤瑤曾在北港路邊目睹小孩大便。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



對此，主持人沈玉琳表示這就是瑤瑤身為北部人的優越感，「因為這樣講究好像我們那邊是鄉巴佬一樣，我們會不開心，感覺我們南部人都會蹲在路邊大便一樣。」

▲瑤瑤聽完沈玉琳的話後道歉。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



瑤瑤聽完當場道歉，「我的錯，我正式跟大家道歉！」但被罵的不只這則貼文，她當年還曾發文表示，北港的消費很便宜，除了麵線糊只要20元，炸地瓜薯條也只要20元，可說是「窮人家的天堂」，無奈這句話同樣引發爭議。

▲▼瑤瑤曾說北港是「窮人天堂」。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



對此，瑤瑤解釋自從出道以來，她都是一個勤儉持家的人，貼文裡提到的「窮人家」指的是她自己，「我就是那個窮人，我就是窮人，我的天堂！我開心我愛」，希望外界不要用有色眼光解讀。

▲▼瑤瑤澄清自己就是那個窮人。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

