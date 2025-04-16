原子男團西門町逛街遭狂粉跟蹤！寶弟收「男粉裸照」超毛私訊曝光

記者黃庠棻／台北報導

三立電視BL劇《對立而已》找來「寶弟」葛兆恩與男團「Vera」成員紀成澔（Nelson）主演。劇中，葛兆恩飾演為了救罹患先天性心臟病的妹妹，不得已加入神秘組織，然而在任務執行過程中，卻意外與紀成澔飾演的情報探員展開對峙。今（16）日兩人接受採訪，也聊到拍攝的趣事。

▲BL劇《對立而已》由葛兆恩、紀成澔主演。（圖／記者湯興漢攝）

葛兆恩與紀成澔在即將播出的《對立而已》第五集中，將有一場長達近兩分鐘的激烈吻戲，戲外雙方私底下感情也非常好，在拍攝前兩人沒有特別花時間培養感情，而是自然而然融入對方的生活中，葛兆恩會邀請紀成澔到自己家中對戲，還會一起私約健身。

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▲BL劇《對立而已》由葛兆恩、紀成澔主演。（圖／記者湯興漢攝）

只不過，葛兆恩演出BL劇之後男粉絲也跟著變多，他透露自己過去就曾收過男粉的裸露下體照，近期也有同性傳訊息給他，寫下「我快到你家了」、「我可以看你的身體嗎」讓他當場嚇到，趕緊叫同住的妹妹鎖好門窗，雖然心裡毛毛的，但目前沒有其他防護措施，坦言「我個人還好，比較擔心家人」。

▲葛兆恩分享收到網友超毛私訊。（圖／記者湯興漢攝）



而紀成澔也分享過去遭到粉絲跟蹤的經驗，先前有一次跟Vera團員學文一起到西門町逛街，逛到一半發現有一名粉絲一直跟著兩人，後來他們到捷運站，對方也跟著一起進站，一直到上車還跟著兩人，最後他選擇跳上計程車離開，這次的經歷讓他印象相當深刻。

▲紀成澔在西門町逛街時被粉絲跟蹤。（圖／記者湯興漢攝）