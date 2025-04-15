GAI遭爆「瘦到脫相」登熱搜！　本尊親發側臉照曝光近況

記者劉宛欣／綜合報導

大陸饒舌歌手GAI（周延）因為外型改變引起熱議，網友紛紛在微博上討論他突然暴瘦一事，「GAI都瘦脫相了」關鍵字衝上了微博熱搜，不少人指出GAI看起來比先前瘦了許多。對此，GAI本人於微博上發文回應，簡短地以「辟謠」否認了瘦脫相的傳聞，為強調自己的健康狀態良好，還附上了一張側臉近況照，確實與之前無異。

▲GAI暴瘦的消息突然登上熱搜。（圖／翻攝自GAI微博）

在網友的熱烈討論中，許多人對GAI的外型變化表示驚訝。有粉絲表示GAI比以前更瘦，甚至質疑是否為了演唱會特意減肥。隨著演唱會的籌備，GAI的工作量增加，為了保持最佳狀態，他也在控制飲食和加強鍛鍊。有網友在微博中提到，GAI的瘦下來之後，整體看起來比以前更帥，其他人則指出，GAI的瘦身是為了演唱會的高品質表演，代表他對舞台的專業態度。

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▲GAI回應暴瘦傳聞。（圖／翻攝自GAI微博）

GAI的巡迴演唱會不僅是音樂愛好者的盛事，也成為粉絲關注的焦點。此次暴瘦的傳聞引起討論，演唱會導演和團隊成員都表示，GAI在準備演唱會過程中付出許多努力，確保健康狀態良好。對於瘦脫相的傳聞，GAI的粉絲在看了他本人的回應後，表示了支持與理解，並且對演唱會表達了期待之情。