廉世彬球場被親！認來台1事不習慣　樂天「韓援三本柱」首合體時間曝

記者孟育民／台北報導

樂天桃猿的「猿來瘋」主題日熱鬧登場，韓援新成員廉世彬首次亮相便帶來了連續三天的應援，13日也見證球隊以4比2獲得勝利。回顧賽後心情，世彬開心地表示：「連續3天比賽，真的很想贏。最後一天終於贏了，真的很幸福！以後

想多感受勝利的幸福！」

▲樂天女孩在主題日表演。（圖／樂天桃猿提供）

在主題日活動中，世彬連續兩天擔任了一日店長，「其實壓力滿大的，因為我比較偏內向，在韓國也沒經歷過這樣的事，會擔心自己賣不好商品。」但她感謝粉絲的支持，笑說：「看到球迷願意購買商品，讓我鼓起勇氣和大家互動，真的很謝謝他們的支持，我會繼續努力的！」

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▲廉世彬在場上表演，獲得許多粉絲的愛。（圖／樂天桃猿提供）

13日在應援台上，樂天女孩小紫親了世彬臉頰，粉絲們見到後嗨翻。小紫笑說：「當時只是想嚇嚇她，沒想到她發現我嘟嘴後，竟然把臉湊過來，既然她這麼大方，我也就給她一吻。」親完後，她告訴世彬這是送她的生日禮物，世彬也回以愛心手勢，讓她感到溫暖。聊起和女孩互動，世彬說：「大家都很親切，也很有趣。休息時我們會一起吃飯和購物，度過愉快的時光。」她也幽默表示，雖然中文還說得不太流利，但和大家溝通總是充滿樂趣！

▲樂天女孩「親臉」互動被捕捉。（圖／樂天桃猿提供）

樂天「韓援三本柱」將於4月18日首次合體，於樂天桃猿主場的上班族主題日登場。當天，廉世彬、河智媛和禹洙漢將換上OL裝扮，首度同台演出性感熱舞，與球迷們一同開心「上班」。此外，三本柱還將於4月23日和24日在大巨蛋合體，為球迷帶來更多精彩表演。