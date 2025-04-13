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賴慧如炸巨球二婚！　胡瓜脫口爆料新郎「超狂過人體力」內幕

▲胡瓜現身為賴慧如證婚。（圖／SJ Wedding鯊魚婚紗攝影提供）

▲胡瓜現身為賴慧如證婚。（圖／SJ Wedding鯊魚婚紗攝影提供）

記者翁子涵／台北報導

28歲的賴慧如和國標舞老師劉家銘2023年登記結婚，彼此都是二婚且都有小孩，今在新莊（13日）補辦婚禮，邀請演藝圈重量級大哥胡瓜擔任證婚人，賴慧如從歌唱選秀節目《明日之星》發跡，綜藝大哥胡瓜為當年的節目主持人，等於是看著她長大，就像是她的女兒一樣，今晚眾星雲集，連胡瓜也忍不住說：「今天賓客雲集，就算我來結婚也找不到這麼多人啊！」

▲▼阿嬤牽著賴慧如走紅毯。（圖／SJ Wedding鯊魚婚紗攝影提供）

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▲阿嬤牽著賴慧如走紅毯。（圖／SJ Wedding鯊魚婚紗攝影提供）

胡瓜並感性說道：「慧如就像我女兒一樣，看到她，蠻有感觸的，我牽她的手走紅毯不會不哭，因為今天是喜事，祝福這對小倆口幸福到老。」賴慧如正在化療的阿嬤，今也牽著愛孫進場，她請胡瓜要多多照顧賴慧如，胡瓜也暖心跟阿嬤信心喊話，會活到一百二，也告訴阿嬤會多帶著賴慧如去表演及主持，而胡瓜更不忘爆料新郎劉家銘體力驚人，可以完成「160蹲」，「為了晚上的洞房花燭夜，可以多蹲一點。」

▲▼賴慧如下台和陳美鳳、胡瓜互動。（圖／SJ Wedding鯊魚婚紗攝影提供）

▲▼賴慧如下台和陳美鳳、胡瓜互動。（圖／SJ Wedding鯊魚婚紗攝影提供）

▲▼胡瓜現身為賴慧如證婚。（圖／SJ Wedding鯊魚婚紗攝影提供）

賴慧如也找來了10位國標舞老師在二進的時候跳舞，串了七首歌曲，特別跳到舞臺下方與賓客互動，請賓客王彩樺、胡瓜、陳美鳳喝威士忌，編曲中還把胡瓜的「沒大沒小」及王彩樺「蛇出來了」都放進二進舞蹈音樂中，跳到段落還特別與兩位嘉賓跳舞，現場氣氛嗨翻。

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