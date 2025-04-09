黃鐙輝股災賠7位數「持續投大盤指數」　曝友人：損失兩千萬美金

記者黃庠棻／台北報導

全球股市受川普關稅政策影響，台股7日開盤即重挫2000點，不少藝人受到此次股災波及，近年熱衷投資股票的演員黃鐙輝也是受災戶，當天就透露自己「蒸發7位數」，忍不住發文哀嚎。今（9）日他出席大愛新戲《九如一家人》記者會也談及此事。

▲大愛新戲《九如一家人》舉辦記者會。（圖／大愛電視提供）

黃鐙輝今（9）日他出席大愛新戲《九如一家人》記者會，被問到股市重挫的心情，坦言最近自己很喜歡問周邊友人「賠多少」，聽到有人賠比他多的就會比較放心，透露「有一個老闆朋友一天賠兩千萬美金，我心想賠幾百萬好像沒什麼。」

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▲黃鐙輝出席大愛新戲《九如一家人》記者會。（圖／大愛電視提供）

雖然黃鐙輝在這次股災損失7位數，但他仍持續投入大盤指數如0050、006208，認為規劃好自己的策略，就會心如止水，他認為台股大跌還未結束，說道「假設這一波破底沒有停止，我是看可能指數直接到1萬4000點，個人感覺，沒有支撐嘛，應該還會橫盤整理一陣子。」

▲黃鐙輝出席大愛新戲《九如一家人》記者會。（圖／大愛電視提供）

不過，黃鐙輝雖然積極研究股市，但也不敢亂給建議，怕自己的想法會被認為是神棍，提醒民眾要用閒錢去投資，不要把必要花費的資金投進「借錢的、融資的，這波就會掛掉，用自己的零用錢去投資就好，不要拿學費、生活費、房貸、車貸去玩。」