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DK批宥勝回歸：對猥褻輕描淡寫　二度傷害被害者

記者黃翊婷／綜合報導

藝人宥勝2023年遭控猥褻女助理，一審被判刑8個月，緩刑5年，還須支付公庫200萬元，但他昨日（7日）突然宣布將重啟YouTube頻道回歸拍片，引發網友議論。對此，網紅DK表示，宥勝對於自己的猥褻行為輕描淡寫，甚至曾在案發後試圖操作證人，對案件中的被害人造成二度傷害，「既然他選擇輕輕帶過，那我就來幫大家讀一遍判決書。」

▲▼宥勝重啟YT回歸拍片！性騷罰200萬再道歉。（圖／翻攝自YouTube／宥勝去哪兒）

▲宥勝重啟YouTube頻道回歸拍片。（圖／翻攝自YouTube／宥勝去哪兒）

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宥勝被指控在2016年間對女助理舔耳摸胸，這起事件直到2023年「#MeToo」浪潮席捲台灣演藝圈時才曝光，一審開庭前，宥勝夫妻一度私下騷擾被害人想和解，結果被法官判處有期徒刑8個月；二審宥勝一改先前的態度，當庭認罪並請求輕判，但被高等法院駁回上訴，法官仍依強制猥褻罪判處他8個月，緩刑5年，還要支付公庫200萬元。

▲▼宥勝保護管束。（圖／記者劉昌松攝）

▲圖為宥勝2月27日現身北檢繳錢的畫面。（資料照／記者劉昌松攝）

宥勝今年2月27日現身北檢繳錢，當時被問到是否會回歸演藝圈，他雙手合十鞠躬未回應。但宥勝昨日（7日）突然宣布重啟YouTube頻道回歸拍片，主要是因為即將到來的世界地球日，台灣將發起一個非常棒的公益冒險，他希望藉此機會分享更多夢想故事；同時他也再次為自己過去的錯誤行為道歉，承諾會真心懺悔、努力改過，永遠不要再犯。

大約1個小時之後，網紅DK在Threads發文表示，宥勝宣布重啟YouTube頻道並發布一部20分鐘的影片，但影片中只花不到1分鐘就草草帶過整起案件，對於自己做出的猥褻行為輕描淡寫，案發後試圖影響判決、操作證人、對被害人造成二度傷害等事情，也都選擇輕輕帶過，「既然他選擇輕輕帶過，那我就來幫大家讀一遍判決書，大家自己判斷，王宥勝是不是準備好回到自媒體了？」

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● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：
(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 拒絕性騷擾，請撥打110、113。

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DK, 宥勝, 網紅, 猥褻, 性騷擾

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