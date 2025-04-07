BoA、全炫茂酒醉失言　「跟朴娜勑交往，哥哥比較可惜」爭議延燒

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星BoA、全炫茂日前酒醉開直播，兩人舉止親暱搭肩又捏臉，引起各界驚呼「沒想到他們感情這麼好」。然而，他們在直播裡的對話，其中一段卻引起爭議，由於網友在直播間提問全炫茂與朴娜勑的緋聞，BoA直覺反應回答「應該沒交往吧，（交往的話）哥哥比較可惜」，失言爭議延燒，引起韓網討論。

▲▼BoA、全炫茂酒醉直播失言爭議延燒。（圖／翻攝自全炫茂IG）



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全炫茂5日突然打開IG直播，由於他眼神迷濛、滿臉通紅，被網友問到是不是喝酒了？他回答：「對，我有喝酒。」線上人數湧入數千人，他被震驚到不斷驚呼，此時BoA的聲音竄出，兩人首度合開直播，引起網友陣陣驚呼，更因此掀起疑問「他們交往嗎？」但也有人回應表示「全炫茂不是有女友了嗎」。

▲朴娜勑遭扯進直播對話中，韓網友為她抱不平。（圖／翻攝自全炫茂IG）



然而，除了兩人舉止親密一事掀起關注，全炫茂、BoA直播失言也意外遭到議論，當下有網友提問全炫茂與朴娜勑的緋聞，BoA零猶豫回答「應該沒交往吧，（交往的話）哥哥比較可惜」，全炫茂則自虧「這樣講沒關係嗎？」

而這段對話果然引起南韓網友側目，認為兩人酒後失言，不僅如此，當下全炫茂在直播時，經紀人其實一直打電話進去，但他掛掉之後，還笑虧「公司現在炸了」，沒多久才關掉直播。對此，雙方公司暫無回應，但爭議延燒中。

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