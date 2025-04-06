金鐘製作人「深潛超過600次」耗時4年！　推台灣首部沈船紀錄片

記者黃庠棻／台北報導

台灣首部以海洋「沈船」生態為主題的深海紀錄片《沈睡的水下巨人》，今（6）日於台北表演藝術中心舉行8K首映會，由金鐘製作人李景白跨域操刀擔任導演，更親任水下攝影師，歷時4年、深潛超過600次、用掉超過2400支氣瓶，突破重重挑戰，將這些沈睡於海底的鋼鐵巨人與其孕育的生命，帶上大銀幕，真實呈現海洋的壯麗與哀愁。

▲《沈睡的水下巨人》是台灣首部以海洋「沈船」生態為主題的深海紀錄片。（圖／牽猴子提供）

《沈睡的水下巨人》採用8K120幀的業界最高規格拍攝，讓每一幀畫面都能細膩呈現深海的壯麗，8K的解析度是4K的四倍，水平接近8000像素，即使裸視觀看，也能感受到極致細膩、立體且栩栩如生的影像。

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▲《沈睡的水下巨人》是台灣首部以海洋「沈船」生態為主題的深海紀錄片。（圖／牽猴子提供）

首映會由致力珊瑚復育的台達電子文教基金會主辦，廣邀海洋學者與珊瑚復育團體齊聚在北藝中心球形劇場內，並由台達提供自主研發領先全球的 8K三萬七千流明超高畫質投影機，搭配800吋銀幕和5.1聲道進行放映，提供最高品質的觀影體驗。

▲《沈睡的水下巨人》是台灣首部以海洋「沈船」生態為主題的深海紀錄片。（圖／牽猴子提供）

導演李景白藉由影像呈現出大家不熟悉的水下世界，以8K高畫質拍攝魚群穿梭在沈船間繽紛綺麗的畫面，也揭露人類活動對海洋生態的影響。他坦言，4年的拍攝時間孤獨又漫長，且每次下潛的狀況難以預測，因此捕捉到的每個畫面都是獨一無二的紀錄，希望在這些「鋼鐵巨人」被侵蝕破壞前留下珍貴的身影，喚醒社會對海洋的重視。

▲《沈睡的水下巨人》是台灣首部以海洋「沈船」生態為主題的深海紀錄片。（圖／牽猴子提供）

《沈睡的水下巨人》透過沈船來詮釋台灣的海洋生態，這些被時間遺忘的「鋼鐵巨人」是海洋生物的庇護所，孕育出多采多姿的海底世界，更是海洋生態的指標，生態良好的海洋，沈船裡會有滿滿的魚群與各式各樣的軟硬珊瑚；反之，空蕩蕩的沈船，代表海洋資源的枯竭，李景白在映後強調「這不只是一部紀錄片，更是一份沉重的責任。」

▲《沈睡的水下巨人》是台灣首部以海洋「沈船」生態為主題的深海紀錄片。（圖／牽猴子提供）

首部完整記錄台灣深海影像的紀錄片《沈睡的水下巨人》由金鐘製作人李景白執導，找來入圍40次金曲獎的李哲藝擔任音樂總監、操刀全片配樂作曲，旁白則是由實力派金獎演員陳竹昇獻聲配音。《沈睡的水下巨人》由動能意像製作有限公司與LINE台灣製作出品，將大家平常看不到的海洋深處推上銀幕，真實還原了海洋的壯麗與哀愁。電影將於4月25日全台上映。